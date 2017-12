NASA ukázala stopy ľudí na Mesiaci

Namiesto vlajky neporiadok

Americkú vlajku sonda nevidela. Našla však neporiadok, ktorý na Mesiaci nechali astronauti.

BRATISLAVA. Boli to vtedy vojenské preteky vedené inými prostriedkami. No výsledkom sa stal nevídaný pokrok v dobývaní kozmu. Začalo sa to prvou sondou na obežnej dráhe, pokračovalo ľuďmi v kozme a skončilo obrovským skokom na mesačnom povrchu.

Víťazmi kozmických pretekov sa stali Američania, ktorí do prachu a kamenia na Mesiaci niekoľkokrát zapichli svoje vlajky.

„Pozeral som sa okolo a našiel som iba miesta, kam sme tie vlajky zapichli,“ hovorí Mark Robinson z NASA. „Ak tam však vlajky stále sú, pravdepodobne budú v úplne zlom stave.“ Dôvodom zrejme budú extrémne teploty na Mesiaci. Ale napríklad aj nevhodné prostredie či slnečné žiarenie, ktoré nylonové vlajky (na snímke NASA) poničili.

Snímky však na našom kozmickom susedovi ukázali iný ľudský fenomén - neporiadok. Na povrchu telesa ostali odložené vedecké prístroje a experimenty, odhodené pokrývky či zariadenia určené na podporu životných funkcií, ale aj celé mesačné vozidlo. To všetko na Mesiaci ostalo po niekoľkých návštevách človeka.

Tomáš Prokopčák