Dokonalý vysávač, najtenší netbook, foťák pre znudených

Robotické vysávače už nebudú upratovať iba podlahy, ale očistia aj samé seba. Netbooky pre mobilný internet sú opäť o čosi tenšie a kompakt do vrecka by mal pomôcť vytvoriť krajšie snímky tým, čo do konca svojho života budú iba bez rozmyslu cvakať spúšťou

6. sep 2011 o 10:00 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 15 0 . Samsung skombinoval všetky známe vychytávky robotických vysávačov a uviedol na trh nový NaviBot S, ktorý je najsamostatnejším robotom, ktorý sa stará o čistotu podláh. Nielenže sa v byte pri vysávaní nestratí a neuviazne medzi stoličkami, ale vyzbieraný prach presype do zbernej nádoby a vyčistí si kefky od vlasov a vlákien, ktoré cestou nazbieral. Má hrúbku iba 8 centimetrov aby vošiel pod každý kus nábytku a vo výbave má kameru, ktorou na strope sleduje tvar miestnosti a svoju polohu. Výrobca tvrdí že si ho všimnete až vtedy, keď sa pokazí. Dovtedy sa bude starať o podlahy bez vašej pozornosti a raz sa možno naučí vyniesť odpadovú nádobu do smetiaka pred bytovkou aj sám. Asus tvrdí, že má najtenší a najľahší netbook, aký bol kedy vyrobený. Váži jeden kilogram, s 22-milimetrovou hrúbkou a 10-palcovým displejom sa vmestí do každého vaku a kabelky. Je postavený na platforme Intel Atom N435 s pracovnou frekvenciou 1,33 GHz, má gigabajt operačnej pamäte DDR3, 250-gigabajtový pevný disk, multimediálnu výbavu a všetko čo potrebuje na pripojenie k internetu. Dodávaný je s operačným systémom Microsoft Windows 7 Starter alebo MeeGo. Ak hľadáte mobilnú konzolu pre internet a máte plné zuby nulovej ergonómie vášho smartfónu, možno by ste sa mali Eee PC X101 pozrieť na zúbky. 14-megapixelový snímač, 7-násobný zoom a široké ohnisko s optickou stabilizáciou ponúka Benq vo svojej lacnej novinke P1410 pre rodinných fotonadšencov, ktorých zunovali farebné dokumenty z ich života. Nové kreatívne funkcie majú oživiť fádne snímky, ktorých je v domácom počítači viac ako dosť. A to priamo pri snímaní. Režim LOMO vytvorí retro-snímky s netradičnou farebnosťou, vinetáciou a kresbou, režim miniatúr vytvorí zo scény rozprávkový svet modelára a rybie oko zmení perspektívu na nepoznanie. Vreckový fotoaparát s hrúbkou iba 19 milimetrov a veľkým, troj-palcovým displejom doháňa slabší dynamický rozsah snímača technológiou HDRII a natáč a videá v rozlíšení 720p.