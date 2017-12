Našli konečne druhú Zem?

Astronómovia narazili neďaleko od Zeme na exoplanétu, na ktorej by mohla tiecť voda. S liečením rakoviny pomôže baktéria a počasie chcú ovládať laserom. Týždeň vo vede.

5. sep 2011 o 16:11 Tomáš Prokopčák

Astronómovia narazili neďaleko od Zeme na exoplanétu, na ktorej by mohla tiecť voda. S liečením rakoviny pomôže baktéria a počasie chcú ovládať laserom.

Čo sme si všimli

Na začiatku bola len savana po tamten strom. Neskôr všetko až po obzor. Potom sa svet rozšíril na celý kontinent, planétu, slnečnú sústavu. V minulom storočí sme začali rozprávať o iných galaxiách aj planetárnych sústavách. Dnes nás nové exoplanéty neprekvapujú, keďže ich poznáme stovky.

Zväčša sú však veľké a väčšie ako Jupiter. Planét podobných našej Zemi veľa nepoznáme, a ešte menej takých, na ktorých by sa mohli nachádzať podmienky vhodné pre život. Napríklad tiecť voda.

Jedna takáto exoplanéta sa však nachádza len kúsok od našej - zhruba 36 svetelných rokov. Volá sa HD85512b a ak má dosť mrakov, mohla by tam tiecť voda. +Čítajte viac na National Geographic

Hľadali by ste liek na rakovinu v pôde? Mali by ste. Baktéria Clostridium sporogenes by totiž mohla fungovať proti niektorým druhom tumorov.

Jej zvláštnosťou je, že sa jej darí v prostredí niektorých druhov rakoviny. Nie je tam totiž kyslík, ktorý drobnému mikróbu škodí. Vedcom sa teraz podarilo do baktérie pridať enzým, ktorý by mohol fungovať ako liek pre pacientov s rakovinou.

Clostridium by poslúžila ako prenášač, pričom zničené by zostali iba rakovinové bunky. +Čítajte viac na BBC

Je alebo bol na Marse život? Zistiť by to malo európske robotické vozidlo ExoMars, ktoré Európska vesmírna agentúra vyvíja v spolupráci s americkou NASA. Misia, ktorá mala k červenej planéte štartovať už tento rok, sa však o niekoľko rokov zdrží. Štart k Marsu je plánovaný na roky 2016 až 2018.

Teraz začali vedci stroj testovať, najmä jeho navigáciu. V sklade v anglickom grófstve Hertfordshire tím skúša, či si rover dokáže poradiť s povrchom Marsu. Robot by sa mal totiž vo vesmíre správať autonómne, bez toho, aby ho niekto zo Zeme riadil. +Čítajte viac na Daily Telegraph

O čom sme písali

V poslednom čase sa veľa rozpráva o ovládaní počasia. Môže, ale nemusí to súvisieť s údajnými extrémami, ktoré okolo seba pozorujeme.

Čína sa rada zahráva s chemikáliami, ktoré pomocou lietadiel a rakiet vystreľuje do oblakov. Švajčiarski vedci však prišli na sofistikovanejšiu metódu - laser. Pomocou neho dokážu vo vlhkom vzduchu vytvoriť drobné, stabilné kvapky.

Ak vylepšia svoju technológiu a vytvoria kvapky väčšie a ťažšie, mohli by spustiť dážď. Alebo naopak, dažďu zabrániť. +Čítajte viac

Obežná dráha okolo našej planéty je plná odpadu. Odhodené raketové stupne, nefunkčné družice aj rôzne ďalšie úlomky krúžia okolo Zeme a ohrozujú nielen Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS, ale aj ďalšie kozmické misie.

Odborníci tvrdia, že je najvyšší čas tento problém riešiť, pretože katastrofa skôr alebo neskôr príde. +Čítajte viac

Zložitejšie praľudské nástroje sú zhruba o tristotisíc rokov staršie, ako sme si ešte donedávna mysleli. Archeológovia našli neďaleko jazera Turkana v Keni kamenné sekerky, ktorá mali 1,76 milióna rokov.

Doterajšie odhady uvádzali, že takéto nástroje si človek vyrobil až pred 1,4 milióna rokov. Nová informácia vyvoláva otázky, kde, a najmä ako si tento vysoký a štíhly predchodca človeka vyvinul taký zložitý nástroj. +Čítajte viac

