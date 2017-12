USA blokujú prevzatie T-Mobile USA koncernom AT&T

31. aug 2011 o 17:48 TASR

WASHINGTON. Americké ministerstvo spravodlivosti blokuje prevzatie T-Mobile USA koncernom AT&T. Podľa ministerstva by transakcia v hodnote 39 miliárd USD (27 miliárd eur) výrazne znížila konkurenciu a zvýšila ceny na trhu. AT&T je na mobilnom trhu v USA dvojkou a T-Mobile USA štvorkou.

Prevzatie tvrdo kritizovali spotrebiteľské združenia a trojka na trhu, spoločnosť Sprint, už od marca, kedy bolo ohlásené.

Ministerstvo spravodlivosti dnes podalo na federálnom súde vo Washingtone sťažnosť. Podľa ministerstva navrhovaná fúzia porušuje protimonopolný zákon, a preto od súdu požaduje, aby ju zablokoval. V podaní na súd sa uvádza, že ak by sa koncernu AT&T podarilo "eliminovať T-Mobile ako nezávislého konkurenta s nízkymi cenami, odstránil by z trhu dôležitú konkurenčnú silu".

Akcia AT&T po zverejnení uvedených informácií oslabila. Približne o 16.30 SELČ sa predávala po 28,66 USD, čo je o 98 centov menej v porovnaní so začiatkom obchodovania.

Zlyhanie predaja by spôsobilo nemeckému telekomunikačnému koncernu Deutsche Telekom, ktorý vlastní T-Mobile USA, starosti. Jeho americká divízia totiž nedokáže konkurovať väčším operátorom a už nie je ochotný investovať do tejto divízie.

Veľmi nepríjemné by to bolo aj pre AT&T. Americký koncern sa totiž zaviazal, že v prípade zlyhania obchodu zaplatí T-Mobile 3 miliardy USD v hotovosti plus prisľúbil poskytnutie frekvenčného spektra v niektorých regiónoch a zníženie poplatkov za volanie do svojej siete. Celková hodnota kompenzačného balíka predstavuje až 7 miliárd USD, uviedol v auguste Deutsche Telekom.