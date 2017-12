Slovenské noviny idú do mobilov pomaly

Internet je už v každom druhom predanom mobile. Aplikácie médií sa len rozbiehajú.

5. sep 2011 o 0:00 Michal Trško

BRATISLAVA. Kto si chce na internete prečítať správy, či pozrieť televíziu, už nepotrebuje počítač. Funkcie notebooku dokáže nahradiť každý druhý predaný mobilný telefón. Ak má na všetko programy, teda aplikácie.

Najväčší domáci operátor predá ročne asi 350-­tisíc „inteligentných“ telefónov. „Je to aj tým, že ich ceny výrazne klesli,“ povedal hovorca Orangeu Peter Tóth. Rastie aj predaj tabletov.

Médiá vyčkávajú

Pre väčšie investície slovenských médií do nových technológií je náš trh stále malý. Viac sa hovorí o plánoch, reálna ponuka je slabá.

Aplikácie v mobiloch Pre každý operačný systém sa vyvíjajú aplikácie do inteligentných telefónov a tabletov samostatne:

Apple ponúka telefón

iPhone, tablet iPad amp3

prehrávač Ipod s operačným

systémom iOS,

Google poskytol viacerým

firmám vyrábajúcim telefóny

a tablety svoj operačný

systém Android,

Samsung okrem Androidu používajú aj vlastný systém Bada,

l Nokia používa systém

Symbian,máprejsť

na Windowsmobile,

vlastný operačný systém

majú aj telefóny BlackBerry,

aplikácie majú u nás SME,

Nový Čas, Trend, .týždeň, Pluska,

Webnoviny, Rádio Expres,

Fun rádio či Rádio_FM.

V mobiloch sú obľúbené najmä univerzálne čítačky viacerých webov, menej aplikácie jednotlivých novín. Sú zadarmo, rôzne mobily potrebujú vždy inú, často uprednostňujú mobilnú verziu webu.

Vydavateľstvá viac lákajú tablety, ktorých majitelia sú ochotní za obsah platiť.

Aj aplikácií do nich je u nás málo, kúpiť sa zatiaľ dajú len PDF denníka Nový Čas a časopisov z vydavateľstva Ringier. Pre telefóny a tablety od Applu majú tri aplikácie. Nový Čas už zarába, aplikáciu si stiahlo päťtisíc ľudí. Noviny si časť z nich kupuje denne.

„Do konca roka spustíme ešte minimálne jeden projekt pre iPad a iPhone,“ povedal Marián Pavel z Ringier Axel Springer na Slovensku. Aplikácia ponúkne aj multimediálny obsah. Prvé tri čoskoro budú aj v Androide a Nokiách.

Čítačku do iPadu ponúka aj týždenník Trend. Predplatitelia v nej môžu čítať aj články z tlačeného vydania, narátali dvanásťtisíc stiahnutí.

„Pracujeme na aplikácii, ktorá majiteľom iPadov umožní čítať Trend v interaktívnej podobe, s fotogalériami, videom a preklikmi v obsahu,“ povedal šéfredaktor Trendu Pavol Suďa. Čoskoro má byť hotová aj čítačka pre tablety s Androidom.

V iPade je aj aplikácia týždenníka .týždeň. Za 32 eur ponúka časopis ročné predplatné a možnosť čítať nové číslo ešte predtým ako je časpis v stánku.

SME si stiahlo 50-­tisíc ľudí

Zatiaľ len aplikácie bez možnosti kupovať obsah ponúka SME. „Mobilné aplikácie SME si nainštalovalo 50-tisíc používateľov, viac ako polovica ich aktívne používa,“ povedal Tomáš Ulej, zástupca riaditeľa Sme.sk.

Čítačka je pre tri operačné systémy. Výrazný nástup tabletov zatiaľ Ulej nečaká. Aplikácie budúcnosti podľa neho budú vyzerať inak. Sme.sk nedávno spustila novú verziu mobilného webu.

„Čítanie správ je jedna z populárnejších činností na mobiloch a tabletoch, takže ak niekto nebude ponúkať obsah v rozumnej podobe, čitateľ pôjde inam,“ hovorí Adam Javůrek, český odborník na online médiá z firmy Next Big, ktorá stojí za projektom plateného internetového obsahu Piano. Dôležitá je napríklad aj mobilná verzia klasického webu.

Rádiá okrem vysielania ponúkajú aj dopravný servis. „Z aplikácie sa dá volať naše call centrum a nahlásiť novú nehodu. Zároveň vás informuje o polohe,“ povedal Tomáš Halmeš z Rádia Expres. Aplikáciu pre Apple aj Android si za dva týždne stiahlo päťtisíc ľudí.

V Česku je lídrom verejnoprávna televízia. „Na konci roku sa dá očakávať, že budeme mať 18 až 19 mobilných aplikácií,“ povedal Milan Fridrich, šéf ČT Nová média. Doterajších dvanásť aplikácií má 230-­tisíc stiahnutí.

Časť tamojších vydavateľov to kritizuje. „Z istého pohľadu médiá verejnej služby kazia trh, pretože môžu napríklad dávať obsah zadarmo. Takto ostro sa vyjadril Dalibor Balšínek z predstavenstva MAFRA,“ hovorí Javůrek.

RTVS považuje aplikácie za extrémne dôležité. „Veď len Rádio_FM pre iPhone si za rok stiahlo cez 40-­tisíc používateľov,“ povedal Dušan Vančo, manažér webu a nových médií.

Vývojár: Aplikáciami sa dá uživiť aj u nás Aplikáciu programátora MARTINA ADÁMKA zo Žiliny si stiahli viac ako dva milióny záujemcov. Čo všetko aplikácie v telefóne dokážu? „Dnes už takmer všetko čo počítač. Môže sa vám zísť na komunikáciu napríklad cez Skype, Google Talk či ICQ. Rovnako niečo na čítanie novín, keď čakáte u doktora, hry, e­maily a tak ďalej. Medze sa nekladú.“ Dá sa ich vývojom na Slovensku uživiť? „Určite. Mne sa to darí. Android Market je to trošku zložitejšie, pretože oficiálna podpora pre slovenských vývojárov chýba, ale ide to. V Apple Store je to úplne bez problémov. Je jedno, kde žijete, potrebujete počítač, internet a nápad. Pri dobrom prevedení by sa úspech mal dostaviť." Čo ste už urobili vy? „Mne sa podarilo vytvoriť pomerne úspešnú aplikáciu APNdroid, ktorej verzia zadarmo prekročila dva milióny stiahnutí. Je to jednoduchý nástroj na vypínanie mobilného internetu pre Android. Momentálne mám na Android Markete len platenú verziu, takto sa lepšie predáva. Okrem toho ešte publikované dve ďalšie aplikácie. Jedna z nich je vo vývoji a druhá je dôkazom, že nie vždy sa všetko podarí .“ Svet aplikácií pre Apple je plný príbehov o vývojároch – milionároch. Prečo ste si vybrali Android? „Zhodou okolností som sa dostal k Android telefónu skôr ako k iPhonu. Určite zohral rolu aj fakt, že pre Android sa programuje v Jave, ktorou som sa živil. Na Apple som však nezanevrel a chystám aplikáciu pre iPad.“ Máte obľúbenú aplikáciu na slovenské médiá? „Na čítanie používam staré dobré RSS cez aplikáciu Reeder na Macu a iPade. Čítam správy z viacerých zdrojov a aplikácia pre jedno médium mi nevyhovuje.“ Je náročné pripraviť aplikáciu novinám či televízii? „Predpokladám, že väčšina firiem, ktoré ich produkujú, majú zabehnuté šablóny, takže dokážu novú urobiť pomerne efektívne. V prípade televízií môžu byť nároky pre videá vyššie, ale nejde o najzložitejšie aplikácie.“ Máte obľúbenú nespravodajskú domácu aplikáciu? „Určite TV Program od Daniela Nováka. Výborná práca, stačí si pozrieť hodnotenia používateľov.“ (trš)

Ringier predáva v tablete Nový Čas a je ziskový Ringier má dve aplikácie do tabletov a pripravuje tretiu. Marián Pavel Online Media Director Ringier Axel Springer Slovakia. Ktoré aplikácie v mobiloch či tabletoch už máte a ktoré pripravujete? „Nové médiá sú pre Ringier Axel Springer (RAS) mimoriadne dôležité, svoje aktivity smerujeme do mobilných telefónov a tabletov predovšetkým posledných dvanásť mesiacov. Naše vydavateľstvo má v súčasnosti tri aplikácie pre platformu Apple iOS. Je to aplikácia denníka Nový Čas, s ktorou sme ako prví v strednej Európe ponúkli v iPade predplatné pre denník. Toto leto sme predstavili aj aplikáciu iStánok, v ktorej ponúkame všetky časopisové tituly z nášho vydavateľského domu. Pre iPhone sme v máji spustili aplikáciu portálu Čas.sk s bulvárnym spravodajstvom. Tento a budúci mesiac spustíme všetky tri aplikácie aj pre platformu Android s rovnakým, alebo podobným biznis modelom. Dokončujeme tiež aplikáciu Čas.sk pre dotykové telefóny Nokia, ktorá ponúkne rovnako inovatívne ovládanie ako v iPhone. Do konca roka spustíme ešte minimálne jeden projekt pre iPad a iPhone, ktorým chceme našim inzertným klientom ponúknuť atraktívne možnosti inzercie v kombinácii s multimediálnym obsahom.“ Ide pre vydavateľstvo o drahé a náročné projekty? „Nepochybne áno, no na druhej strane treba dodať, že všetky projekty financujeme s očakávaním návratnosti investície. S aplikáciou Nového Času do iPadov sa držíme od februára v prvej desiatke najlepšie zarábajúcich aplikácií, dobré výsledky dosahuje aj iStánok. Aplikácia Nového Času už dosiahla break even, teda kumulatívne výnosy sú vyššie ako náklady do vývoja a dnes nám prináša čistý zisk. Podobný scenár očakávame aj od ostatných aplikácií, ktoré sme spustili, alebo ktoré aktuálne vyvíjame. Náklady znižujeme aj tým, že kľúčové časti aplikácií a serverových riešení na pozadí vyvíjame interne. Externe zadávame len tie služby, ktoré sami nestíhame.“ Dostanú sa do tabletov a telefónov viac aj projekty Azetu? „Už dnes je pre iPhone dostupná úspešná aplikácia Šport.sk, ostatné projekty Azetu majú dostupnú optimalizovanú mobilnú verziu, ktorú majitelia mobilných zariadení aktívne používajú. V budúcnosti sa určite objaví v mobiloch a tabletoch viac projektov Azetu.“ Akú majú podľa vás slovenské aplikácie kvalitu v porovnaní s konkurenciou vo svete? „Kvalitu, alebo lepšie povedané multimediálnu výbavu aplikácií v priamej úmere ovplyvňuje veľkosť slovenského trhu. Keďže sme vstupovali na trh, o ktorom nie sú dostupné žiadne relevantné informácie o počte zariadení a spôsobe, akým ich ľudia používajú, zvolili sme stratégiu postupného investovania. Naše prvé dve aplikácie pre iPad ponúkajú PDF verzie denníka a časopisov, v tomto segmente sú plne porovnateľné so štandardom, ktorý ponúkajú svetoví vydavatelia. Vyvinuli sme systém, vďaka ktorému nemáme s prevádzovaním týchto aplikácií žiadne dodatočné náklady, sú teda plne funkčné a prinášajú nám i čitateľom očakávaný efekt. Výsledky tiež ukazujú, že majitelia iPadov nemajú voči prístupu k statickému obsahu žiadne predsudky. Tieto aplikácie postupne inovujeme, aby si udržali svoju jednoduchú a funkčnú podobu a priniesli nové funkcie. Najbližšie prejde väčšou aktualizáciou aplikácia Nového Času. Aplikáciu Čas.sk sme vyvíjali s cieľom odlíšiť sa od priemeru konkurencie a zachovať parametre dostupné v zahraničí a podľa ohlasov sa nám cieľ podarilo dosiahnuť. V tom, aby na Slovensku vznikli aplikácie svetového formátu nevidím žiaden problém. Spustiť a prevádzkovať multimediálne aplikácie, ktoré naplno využívajú potenciál tabletov nie je ani tak otázka vývoja, ako nákladov na prevádzku. Neinvestujete totiž len do aplikácie a softvéru, ktorý umožní multimédiá pre tablety vyrábať, ale aj do tímu ľudí, ktorý na dennej báze multimediálne dáta pripravuje. Aktuálne teda s multimediálnymi aplikáciami čakáme na vyššiu penetráciu tabletov a mobilných zariadení, pretože výška investícií a výnosov na takéto aplikácie na malom slovenskom trhu je určite neporovnateľná s anglicky alebo nemecky hovoriacimi trhmi.“ Koľko ľudí si aplikácie Ringieru stiahlo a aktívne ich používa? „Počet stiahnutých aplikácií Nového Času do iPadu dosiahol päť tisíc, iStánok si za dva mesiace stiahlo viac ako dvetisíc používateľov iPadu a aplikáciu Čas.sk v iPhone používa viac ako desaťtisíc ľudí.“ Ako vaše vydavateľstvo komunikuje s čitateľmi na Facebooku alebo Twitri? „Ringier Axel Springer Slovakia má na Facebooku 14 fan stránok. Prítomnosť na Facebooku nám prináša viacero pozitívnych výsledkov: zvyšuje čítanosť článkov, ktoré cez Facebook komunikujeme, najmä články na konte Nový Čas. Na základe čítanosti a odozvy fanúšikov vieme zistiť, o aké témy je na sociálnej sieti záujem, vieme lepšie kto sú naši fanúšikovia a internetoví čitatelia. Cez Facebook napríklad komunikujeme aj aktuálny rebrand časopisu In na Eva Girl. Kontá máme aj na Twitteri, ale vzhľadom na nízky počet používateľov tejto sieti na Slovensku neprinášajú relevantné výsledky.“ (trš)

SME je pri aplikáciach konzervatívne O plánoch do budúcnosti s aplikáciami pre inteligentné telefóny hovorí TOMÁŠ ULEJ, zástupca riaditeľa Sme.sk. Aké má SME aplikácie? „Samostatná aplikácia funguje pre iPhone, Android a pre operačný systém Bada. Svoju aplikáciu vydali ešte restauracie.sme.sk. V budúcnosti plánujeme nejaké ďalšie, ale zatiaľ k vývoju pristupujeme skôr konzervatívne. Cieľom je sústrediť sa na vývoj u nás doma, len ojedinele využívať externých dodávateľov." Spomenuli ste, že k vývoju pristupujete konzervatívne. Prečo? "Prvým problémom vývoja je, že dnes ešte nevieme, ako budú aplikácie vyzerať v budúcnosti. Pre Android sa ešte len dnes formuje štýl ako by mala aplikácia vyzerať. Druhá vec je, že počet užívateľov smartphonov a tabletov je veľmi nízky. V SME sme zvolili stratégiu vyvinúť minimalistickú aplikáciu, ktorá zďaleka nevyužíva všetky možnosti, ktoré má iPhone alebo Android a skôr sme sa snažili vsadiť na jednoduchosť, čo iným slovenským aplikáciám chýba." Sme.sk spustilo nedávno aj novú mobilnú verziu svojho webu. Aká jej výhoda oproti aplikácii? "Mobilný web musí slúžiť všetkým mobilom, nielen smartphonom. Je to náročnejšie, pretože vyhovieť sa vždy nedá všetkým. Strávili sme dlhé týždne riešením problémov, napriek tomu nie sme schopní priniesť stránku sto percentám čitateľov v maximálnej kvalite. Treba sa vždy rozhodnúť, či urobíte veľmi jednoduchú stránku, ktorá pobeží na všetkom, ale nebude sa páčiť nikomu. Druhou možnosťou je vyrobiť peknú stránku s tým, že niekomu nepôjde. Aplikácie to majú v tomto oveľa jednoduchšie. Ak raz urobím aplikáciu na iPhone, bude fungovať na každom takomto mobile." Bude to niečo za čo si ľudia budú ochotní aj zaplatiť? "Za konkrétne služby s pridanou hodnotou áno, ale za mobilnú verziu Sme.sk nie. Náš cieľ nie je spoplatňovať to, že si ľudia chcú na mobile čítať Sme.sk. Keďže si na počítači môžu prečítať naše články, rovnakú možnosť by mali mať aj na mobile. Naopak, mali by sme byť radi, že nás ľudia čítajú aj na ulici. Skôr si viem predstaviť vymeniť to za niečo iné, špecifické s pridanou hodnotou. Nejaké nápady tu sú, ale je predčasné o nich hovoriť. V princípe však sme skôr zástancami predplatiteľského modelu, teda zadarmo aplikácia a potom predplatné za ďalšie služby." Aká je vaša najobľúbenejšia aplikácia na iPad zo slovenských a českých médií? "Nepoužívam z nich žiadnu. Myslím, že úplne najlepšia aplikácia zo všetkých, ktorá udáva trend je aplikácia Flipboard, ktorá dotiahla funkcie tabletu do dokonalosti a pracuje so správami rôznych médií, aj so slovenskými. Táto aplikácia ukazuje, ako to asi v budúcnosti bude vyzerať." (trš)

Trend bude mať prvý multimediálnu aplikáciu pre iPad Pre SME o plánoch hovorí PAVOL SUĎA, šéfredaktor TRENDU. Ako dôležité sú pre Trend tablety a mobily? „Smartfóny i tablety sú pre naše vydavateľstvo dôležitý distribučný nastroj, hoci zatiaľ s veľmi nízkym obchodným potenciálom. Vzhľadom na predané počty týchto zariadení a štruktúru našich čitateľov sme sa v prvom rade sústredili na aplikácie bežiace pod operačným systémom iOS, čoskoro budeme distribuovať aj produkty pre Android. Kvalitu produktov konkurencie nebudeme komentovať, no pri posudzovaní slovenských a zahraničných aplikácií treba prihliadať na finančný potenciál vydavateľov i veľkosť cieľovej skupiny, ktoré sú napríklad už aj v Česku oveľa väčšie, o americkom trhu nehovoriac. Vývoj aplikácií pre platformy iOS a Android je z hľadiska navrhovania grafiky, programovania kódu a zázemia, a testovania porovnateľný. Rozhodujúci je pre nás trhový potenciál, daný počtom a štruktúrou majiteľov jednotlivých zariadení (platforiem).“ Čo už máte a čo pripravujete? „Napriek komerčným limitom investoval TREND do vývoja aplikácie TREND Reader, ktorú uviedol do AppStoru začiatkom októbra minulého roka. Aplikácia je zadarmo, jej prostredníctvom môžu užívatelia v prehľadnej podobe čítať aktuálne články z viacerých rubrík nášho servera eTrend.sk (vrátane blogov a komentárov), predplatiteľom nášho týždenníka umožňuje čítať TREND v textovej podobe (po zadaní prihlasovacieho mena a hesla). Od mája 2011 je aplikácia uspôsobená pre najnovšie iPhony s displejom Retina a pre iPady (prvej i druhej generácie). Od uvedenia aplikácie TREND Reader na trh si ju stiahlo vyše 12-tisic užívateľov (odhadujeme, že je to 80 percent ľudí aktívnych v AppStore), priemerný počet aktívnych užívateľov sa pohybuje okolo 4500, v lete sa vyšplhal k piatim tisíckam mesačné. Od októbra 2010 si užívatelia prečítali kumulatívne 460-tisic článkov a reklama sa im zobrazila 2,9-milionkrát. Možnosť inzerovať v našej aplikácii využili napríklad Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Zuno banka či AXA, vďaka čomu sa nám viac než vrátili peniaze investované do naprogramovania aplikácie i jej zázemia. Čo Trend prinesie v blízkom čase? „V súčasnosti pracujeme na aplikácii TREND, ktorá majiteľom iPadov umožní čítať TREND v interaktívnej podobe, ako digitálny magazín s fotogalériami, videom, preklikmi v obsahu, a podobne. Na príprave spolupracujeme so spoločnosťou Monogram. Obsah pripravujeme v jej softvéri CoverPage. Tento program, vrátané čítačky pre iPady, mal Monogram v ponuke od konca minulého roku, ale až na začiatku tohto leta urobil také zmeny v cenovej politike, vďaka ktorým bolo pre TREND rentabilné investovať do vývoja interaktívnej aplikácie TREND. Tú uvedieme do AppStoru v najbližších dňoch. Čitateľom umožní kúpiť si aktuálne vydanie TRENDU, predplatiť si TREND v iPade na 12 mesiacov alebo využiť meno a heslo, ktoré získava každý predplatiteľ printového vydania po registrácii na webstránke eTrend.sk. Pre predplatiteľov bude TREND v iPade prístupný už v stredu na obed. V spolupráci so spoločnosťou eGlu, ktorá pre nás developovala TREND Reader, prinesieme na trh obdobnú aplikáciu TREND pre tablety s operačným systémom Android v najbližších týždňoch.“ Ako pracujete s Facebookom a Twitrom? „TREND rozvíja vlastný fanpage na Facebooku od mája minulého roka. Vďaka zaujímavým postom kolegov, ktorí majú na starosti komunikáciu s našimi priateľmi, a vďaka technickým opatreniam na našej webstránke (doplnenie tlačítok Recommend a Like, Promobox na homepage) sa počet priateľov vyšplhal na takmer 8600. Naše vydavateľstvo však spravuje aj ďalšie fanpage - ako eTrend Financie, eTrend Technológie, Medialne.sk a TRENDreality.sk, ktoré majú dovedna ďalších zhruba 11-tisic priateľov. S našou fanúšikovskou základňou na FB chceme ďalej komunikovať nielen cez redakčný obsah, ale aj cez atraktívne marketingové aktivity.“ (trš)

RTVS pripravuje web, chce aj aplikácie Odpovedá DUŠAN VANČO, manažér webu a nových médií RTVS. Nakoľko dôležité sú pre RTVS nové médiá? Ktoré už máte, či ktoré pripravujete? „Extrémne dôležité. Veď len Rádio_FM prišlo na trh ako prvé s aplikáciou pre iPhone a za rok ju stiahlo cez 40-tisíc užívateľov iPhone. Podstatné je v súčasnosti nastavenie vnútorných technológií, aby sme tieto aplikácie vedeli využívať pre všetky programové služby.“ Je pre vás rozdiel pripraviť niečo pre Iphone alebo Android či iné operačné systémy? „Momentálne sú priority rovnaké, ale chceme ísť s aplikáciami, až keď bude spustený web a jeho systémy.“ Ide pre firmu o drahé a náročné projekty? „Zatiaľ sme na začiatku. Ja osobne mám na starosti web a nové médiá iba od júna. Práca na našich pripravovaných projektoch je náročná. Mnoho vecí nejde tak ľahko, nie sme súkromné médium, podliehame príslušným legislatívnym normám.“ Akú majú podľa vás slovenské produkty kvalitu v porovnaní s konkurenciou vo svete či na Slovensku? „Adekvátnu ponúkanému obsahu jednotlivých domácich médií. Mnohé to podceňujú. Inšpiráciou je pre mňa osobne napríklad susedná Česká televízia.“ Ako služby RTVS komunikujú s divákmi na Facebooku alebo Twitri? Je tento kanál dôležitý? „Čaká nás rebranding, zatiaľ neotvárame komunikáciu týmto smerom s výnimkou niektorých rozhlasových programových služieb. Tam dominuje Rádio_FM, ktoré má komunikáciu otestovanú a generuje na sociálnych sieťach lepšie výsledky ako napríklad celý Český rozhlas.“ (trš)

Expres dal policajtov do mobilov Okrem streamu vysielania ponúklo najpočúvanejšie rádio aj dopravný servis. TOMÁŠ HALMEŠ z Rádia Expres. Spustili ste aplikácie pre mobily, prečo? „Každá efektívna forma komunikácie alebo prezentácie je pre nás dôležitá. Preto sme sa týmto spôsobom rozhodli podporiť aj náš Dopravný servis - poslucháči sa naň spoliehajú a tak sme im dali možnosť si ho aj kedykoľvek pozrieť. Z aplikácie sa dá veľmi jednoducho volať na naše call centrum a nahlásiť napríklad novú nehodu – aplikácia vás informuje na akej ulici sa práve nachádzate. Prvou našou aplikáciou bol stream vysielania, kde postupne dopĺňame nové funkcie. V aplikácii tak poslucháč okrem aktuálne hranej skladby a vysielanej relácie, nájde aj najnovšie videá a zvuky z našej web stránky, vie si označovať skladby, ktoré sa mu páčia, nechať sa zobudiť alebo zaspávať s naším vysielaním. Máte aj aplikáciu pre Android čo zatiaľ nie je zvykom, viac médií sa venuje len Applu. Prečo ste urobili iné rozhodnutie? „My sa im chceme v budúcnosti venovať ešte viac, nakoľko na slovenskom trhu má OS Android takmer rovnaký podieľ ako iOS. Každá naša aplikácia je preto aj v tejto verzii, či už v plnej alebo jednoduchšej funkčnosti. Verím, že čo najskôr sa objavíme aj na zvyšných operačných systémoch.“ Ide pre firmu o drahé a náročné projekty? „Pomer výkon/cena, hovorí podľa mňa v prospech výkonu, a s rozšírením smartphonov na Slovensku to bude ešte lepšie. Pri zameraní sa na správnu cieľovú skupinu, sú z hľadiska možnosti zásahu tieto projekty veľmi efektívne.“ Viete povedať čísla koľko ľudí si aplikácie stiahlo alebo by mohlo stiahnuť a aktívne ich používať? „Aplikáciu nášho rádia si doteraz stiahlo viac ako 13-tisíc užívateľov a aplikáciu Dopravný servis za menej ako 2 týždne viac ako päťtisíc užívateľov s operačným systémom iOS. Pri Androide sa to pohybuje približne na polovičných číslach.“ Akú majú podľa vás slovenské produkty kvalitu v porovnaní s konkurenciou vo svete či na Slovensku? „Nemyslím si, že sú v nich kvalitatívne rozdiely – ako vždy, záleží od zadania, veľkosti a zamerania spoločnosti, ktorá ho zadáva, ale aj na veľkosti tímu, ktorý sa o nich následne môže starať. Ak mám porovnávať, tak musím brať do úvahy aj tieto parametre – z tohto hľadiska podľa mňa slovenské spoločnosti, špecializujúce sa na nové mediá, produkujú minimálne rovnako kvalitné produkty ako ktorékoľvek iné vo svete.“ Ako vaše rádio komunikuje s divákmi na Facebooku alebo Twitri? Je tento kanál dôležitý? „Zatiaľ sme aktívni len na Facebooku, ktorý nám príde ako najvhodnejší pre komunikáciu s našimi poslucháčmi. Aktuálne máme takmer 162-tisíc fanúšikov, s ktorými naši moderátori aktívne komunikujú počas každej šou. Akýkoľvek názor z tohto komunikačného kanála je pre nás dôležitý a potrebný, a na druhej strane tak najjednoduchšie a aktuálne informujeme našich poslucháčov, čo je u nás nové a na čo sa môžu v našom vysielaní tešiť.“ (trš)

ČT bude mať takmer dvadsať aplikácií Na otázky SME odpovedá MILAN FRIDRICH, výkonný riaditeľ ČT Nová média Česká Televize. Česká televízia je veľmi aktívna v oblasti nových médií, čo všetko už pripravila a prevádzkuje?



„ČT má dvanásť mobilných aplikácií. Živé vysielanie a čítačku webu ČT24 pre iPhone, Google Android, inteligentné Nokie a iPad. ČT24 vysiela aj v Samsung Bada. Úplne rovnaké pokrytie má športový kanál ČT4. Ďalšou aplikáciou je archív relácií ČT "iVysílání", kde sa sedem rokov vysielajú relácie zo všetkých štyroch programov. Táto aplikácia je na iPade a v iPhone. Pre Google Anrdoid sa práve vyvíja, rovnako pre Nokie. Na jeseň začneme vyvíjať aplikácie pre operačný systém Windows Phone 7 a špeciálnu aplikáciu urobíme pre Samsung Tab a tablet od Blackberry. Na konci tohto roka sa dá očakávať, že bude mať Česká televízia 18 až 19 mobilných aplikácií.



ČT má tiež od tohto roka inovovaný web www.ceskatelevize.cz rozčlenený do programov ČT, obsahuje spravodajský a športový portál alebo korporátne informácie. Testujeme tiež hybridnú "inteligentnú" televíziu HbbTV, kde by sme chceli začať ponúkať služby na prelome tohto a budúceho roka. ČT je tiež veľmi agilná na sociálnych sieťach. Profily ČT24, ČT4, relácií ako je Hydepark, Otázky Václava Moravce atď. majú desaťtisíce fanúšikov, s ktorými televízia ako verejná služba komunikuje a využíva ich podnety pre skvalitnenie práce.“



Prečo ste sa rozhodli investovať práve do týchto projektov?



„Pretože televízia už neznamená len televízor. Dynamicky sa rozvíjajú nové platformy s možnosťami živého vysielania tv alebo programov na vyžiadanie. Mobil či tablet sú novou možnosťou, ako môže ČT šíriť aktuálne spravodajstvo, športové vysielanie aj programy na vyžiadanie a že ideme správnou cestou, dokazujú čísla. Počet stiahnutí oných 12 vyrobených aplikácií ČT dosiahol viac ako 230-tisíc a toto číslo neustále rastie. Snažíme sa vytvoriť aplikácie pre všetky relevantné operačné systému, ktoré sú v Čechách na trhu a zvládnu prehrávať kvalitne multimediálny obsah.“



HbbTV je platforma, ktorú využíva ARD, ZDF, BBC. Využíva iný hybridný model, ale v zásade služby ako superteletext alebo programy na vyžiadanie z videoarchívu do televízoru sú trendom, kde ČT chce byť na čele pelotónu, aby si udržala relevanciu pre moderného diváka.“



Koľko za posledné obdobie televízia do nových médií investovala?



„Jedna vec je riadny rozpočet internetu, teletextu a nových médií, ktorý bol v posledných rokoch približne 25 miliónov Kč. S rozmachom nových médií sa jeho výška zdvihla o približne 5 miliónov. Na veľa projektov už teraz ČT získava sponzorov."



Čo pripravujete do blízkej budúcnosti a čo do tej vzdialenejšej?



„Blízka budúcnosť sú aplikácie Windows Phone 7, Blackberry, HbbTV - nový teletext a služby / programy na vyžiadanie a tiež nové weby - štúdia v Brne a Ostrave. V dlhšej perspektíve sa budeme venovať všetkým platformám, kde sa dá šíriť televízny obsah, rozvíjať ich, užívateľsky modernizovať a vylepšovať. Chceme mať približne pol milióna stiahnutí na mobilných platformách a desaťtisíce aktívnych užívateľov denne. To sú čísla, ktoré už sú porovnateľné so sledovanosťou menších televíznych programov. Nové médiá si hľadajú predovšetkým mladých ľudí a to je náš cieľ: Dať ČT mladým ľuďom tam, kde sú - na počítači, tablete, mobile." (trš)