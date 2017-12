Call of Duty: Modern Warfare 3 - vojnový blockbuster

Activision vie, čo majú hráči radi. Alebo za čo veľmi radi zaplatia. Môže vám byť stratégia vydávania pokračovaní úspešnej značky nepríjemná, no funguje to.

5. sep 2011 o 9:00 Ján Kordoš

Každý rok sa tak dočkáme nového dielu z akčnej série Call of Duty a ak sa podarí, príde tých hier i niekoľko a žánrovo odlišných. Nebudeme nariekať nad tým, ako sa pomaly začíname z ďalšieho a ďalšieho kúsku zo skladačky Call of Duty prejedať. Modern Warfare 3 totiž v podstate neprinesie nič extrémne novátorské, čo sme už nevideli v tejto sérii alebo u konkurencii.

Po prvom oznámení sme sa dozvedeli, že znovu precestujeme takmer celý svet a pompéznu akciu v štýle hollywoodskych blockbusterov nebude núdza. O vývoj sa stará hneď niekoľko tímov: okrem Sledgehammer Games a Infinity Ward sa na tvorbe Modern Warfare 3 podieľa i Raven Software. Dostatočne veľký potenciál hitu, ktorý sa bude predávať po miliónoch v prvý deň príchodu na trh. Lineárna strieľačka z vlastného pohľadu dokáže chytiť aj vďaka naskriptovaným scénam, pomerne jednoduchej hrateľnosti a pompéznej zábave. Ani tentoraz sa nebudeme zaoberať ničím menším, než záchranou sveta, vyskúšame si niekoľko hrdinov, samozrejme dobre známych, ved séria Modern Warfare 3 vrcholí. Ako to celé bude prebiehať, vieme všetci už z predošlých dielov a sme zvedaví hlavne na to, či sa podarí Infinity Ward bez väčšiny dôležitých vývojárov, ktorí odišli spolu so zakladteľmi, pripraviť plnohodnotný zážitok. Nie, že by to Treyarchu nešlo (Black Ops, World at War, CoD 3), ale nielen v tejto sérii si vyslúžia nálepku večne druhí.

Dobre, pozrieme sa trochu bližšie na zúbok strieľačke z vlastného pohľadu, ktorá má už teraz zaručené miliónové predaje, veď posledný diel predajnosťou trhal rekordy - alebo vám sa zdá vyše 20 miliónov predaných kusov posledného dielu hry naprieč všetkými platformami slabým číslom? Séria Modern Warfare svojim príbehom - a hlavne skákaním z postavy na postavu - mohla kdekoho zmiasť, no napokon je posledným zloduchom terorista Makarov, ktorému sa úspešne podarilo poštvať proti sebe dve vojenské veľmoci: USA a Rusko. Masaker na letisku si z predošlého dielu istotne pamätáte, hojne medializovaná úroveň patrila čo sa týka atmosféry jednoznačne medzi to najlepšie. Vráti sa Soap i kapitán Price, starých známych doplnia nováčikovia. Globálny konflikt prerástol do tretej svetovej vojny, no hráč sa bude snažiť nielen prežiť, ale to hlavne zrátať nebezpečnému Makarovovi.

video //www.youtube.com/embed/CblUvlZDio8

Modern Warfare 3 bude primárne ohromujúca jazda, pri ktorej si ani na sekundu nevydýchnete. O to ide, na realitu sa tu nebude nik hrať, musí to predsa vyzerať pompézne a epicky, aby aj filmy Michaela Baya bledli závisťou. A budú, nech si plechoví roboti trucujú v kúte ako len chcú. Tentoraz sa pozrieme do skutočných miest, nebudeme pobehovať niekde v pripravených kulisách, ktoré nemusia niekoho atmosférou dostatočne chytiť za srdce. Ono miesta ako New York, Paríž, Londýn či dokonca Praha nie sú len bezpredmetné lokality, ale miesta, ktoré poznáte i vy, možno ste ich i navštívili, ale hlavne sú skutočné a patria medzi bašty civilizácie. A práve tretia svetová tým umocní svoju megalomanskosť, pretože sa bojisko presúva do centra diania bežného života. O tom, že boj pod Eiffelovkou bude neskutočne pompézny, plný výbuchov a naskriptovaných scén, nepochybuje nik. Dĺžka kampane nebude nijak závratná, očakávame približne 4-5 hodinový adrenalínový nášup, ktorý však udrží napätie každú minútu.

Okrem singleplayeru, v ktorom si vychutnáme i známe strelecké scény (streľba z vrtuľníku, džípu v londýnskom metre, jazda v motorovom člne...), sa v kúte rozhodne nebude krčiť ani multiplayer. Špeciálne upravený engine zaručí neklesajúci framerate a možno zabudnete i na to, že má engine už pekných pár rokov. V Activisione však neopravujú to, čo nie je vyslovene pokazené a keďže primárnou platformou sú konzolové systémy, nie je potrebné pokukovať po potrebách PC hráčov. Škoda, no zároveň je potešujúce, že ak vám bežal predošlý diel Black Ops, Modern Warfare 3 by problémy robiť nemalo. Klasický multiplayer so všetkými tými skillmi, perkami a killstreakmi už dobre poznáme, dôležité budú správne navrhnuté mapy. Dostávať do držky od sopľavých deciek budeme tak či tak, no zábava to je náramná. Keby to ale niekomu nevyhovovalo, môže si vyskúšať kooperáciu v Special Forces režime: príbeh z kampane v co-ope nenájdete, špeciálne úrovne však áno a pribudne aj Survival mód, reprezentujúci klasické vlny nepriateľov, proti ktorým sa musíte brániť a vydržať čo najdlhšie, pričom protivníci sa budú vyznačovať pestrosťou, takže na každého platí čosi iné.

Ono o Modern Warfare 3 ťažko napíšete čosi originálne - ani hra samotná totiž nie je studnicou noviniek a herných prvkov nikde nevidených. To, že herný systém celej série Call of Duty funguje, chápe každý. Preto v Activisione nič nemenia a my už teraz presne vieme ako bude nový diel vyzerať. Konkurencia v podobe tretieho Battlefieldu je pre nás adekvátnych protivníkom, ktorého dokonca pasujeme do úlohy favorita - čo sa týka kvality a celkového zážiku. Nie predajnosti. Modern Warfare 3 jednoducho vsadí na akciu, pri ktorej sa nebudete cíítiť ako vojak, ale filmový hrdina, kde všetko okolo neho vybuchuje, zachraňujete svet a dostanete za to minimálne polovicu princeznej a hrad ako bonus. Ale o tom predsa celá séria je. A my jej znovu podľahneme, pretože poriadne sa nadopovať adrenalínom nie je nikdy od veci. Dátum vydania je naplánovaný na 8. novembra.