Obedná pauza: už sú štyri

Nedávno ešte trilógia, dnes už kvadrológia - k smútiacim opičkám z Monkey Go Happy 3 pribudla ďalšia. Tentoraz však nejde o nový prírastok do rodiny. V hre Monkey Go Happy 4 sa ctený hráč dozvie, od koho zdedili mladé ľudoopy predpoklady k depresii. Vašou úlohou bude aj tentoraz rozveseliť ich rozlúsknutím novej série ľahkých hlavolamov.

Ovládanie:

Myš.

