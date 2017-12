Fidel je mŕtvy, šíril e­mail s vírusom

Nepotvrdená správa o smrti kubánskeho diktátora sa dostala aj ku kubánskym disidentom.

1. sep 2011 o 16:20 Mirek Tóda

HAVANA, BRATISLAVA. Fidel je mŕtvy, znel titulok v španielskom jazyku. Tvárilo sa to ako horúca správa o smrti dlhoročného kubánskeho vodcu Fidela Castra. Ak ste klikli na linku na video, spustili ste vírus, ktorý sa začal šíriť globálne po celom internete.

Falošný e­mail spôsobil taký poplach, že na fámy o Fidelovi reagovala aj známa kubánska disidentka.

„Môj telefón neprestáva zvoniť. Všetci sa ma pýtajú, či je pravda, že Fidel Castro je veľmi chorý,“ napísala známa Yoani Sanchézová na Twitteri . „Neviem, a ak by to bola pravda, Kubánci by boli poslední, kto by to zistil,“ dodala.

Pôvod vírusu nie je známy. Americký denník Miami Herald špekuloval o stránke z Čile. Stránka Naked Security, ktorá sa zaoberá šírením škodlivého softvéru a vírusmi, však napísala, že autor vírusu len predstieral, že je za ním čilská stránka.

Ako je to naozaj s Fidelovým zdravím, vie skutočne len úzky okruh ľudí. Na Kube je to predmet štátneho tajomstva.

Pre zlý zdravotný stav prevzal vedenie krajiny po Fidelovi jeho brat Raúl v roku 2008. Na ostrove sa Fidel ani nezúčastnil na nedávnych oslavách svojich 85. narodenín.