Ako vybrať notebook pre študenta?

Notebook ako študentská pomôcka už často používajú aj základných školách. Poradíme vám, ako vybrať ten najlepší.

31. aug 2011 o 15:47 Matúš Paculík

Notebook ako študentská pomôcka nie je výsadou len vysokoškolákov, ale svoje miesto si nachádza aj na základných a stredných školách. Poradíme vám, ako vybrať ten najlepší.



Požiadavky kladené na notebook sú pri študentoch odlišné od tých, ktoré na ne kladie firemná klientela, alebo bežný domáci užívateľ. Pri výbere by sme mali mať na pamäti niekoľko dôležitých vlastností – vysoký faktor mobility (rozmery, hmotnosť a výdrž na batériu), odolnosť pri menej šetrnom zaobchádzaní a výkon odpovedajúci požiadavkám danej školy. Nie každý študent si vystačí s kancelárskym balíkom a pre prácu v

grafických editoroch, CAD / GPGPU aplikáciách, alebo pri programovaní je potrebný vysoký výkon.

Aby sme ho stále nenabíjali

Veľmi dôležitou vlastnosťou študentského notebooku je jeho výdrž pri práci na batériu. V učebniach nie je vždy dostatok zásuviek a nefungujúci notebook je zbytočným doplnkom.



Optimálny študentský notebook by preto mal mať vysokú výdrž, pohybujúcu sa nad hranicou piatich hodín. Táto požiadavka by bola pred pár rokmi len ťažko splniteľná, v súčasnosti ale môžeme naraziť na modely schopné pracovať aj vyše 10 hodín.



Podmienku výdrže nad 5 hodín spĺňa väčšina netbookov. Pozor by ste si mali dať na najlacnejšie modely, pri ktorých môžu byť z dôvodu maximálnej úspory vstupných nákladov použité slabé batérie. Netbook s výdržou okolo troch hodín nie je dobrou kúpou.

Maznať sa s ním nikto nebude

Ani v rukách toho najopatrnejšieho študenta sa notebook nevyhne menším nehodám. Dennodenné prenášanie a používanie aj vo vonkajšom prostredí kladie na konštrukciu vysoké nároky. Ak chcete aby notebook vydržal pokope viac ako jeden rok, je nutné pri výbere brať ohľad aj na jeho spracovanie.



Lacné plasty sú nevyhovujúce a v spojení s len priemernou konštrukciou znamenajú problém pri menej šetrnom zaobchádzaní. To môže viesť k rôznym problémom, vrátane prasknutých plastov, či uvoľneného veka displeja. Pevné šasi a odolné materiály ale nie sú zadarmo a preto ich nemôžeme očakávať pri najlacnejších notebookoch.

Na veľkosti skutočne záleží

Každý gram navyše je pri neustálom prenášaní zbytočnou záťažou, pričom to isté platí aj o rozmeroch notebooku. Je preto nutné nájsť optimálny kompromis medzi rozmermi a ergonómiou používania. Pri extrémne malom notebooku len ťažko nájdeme dobrú klávesnicu a písanie väčšieho textu nemusí byť práve príjemným zážitkom.



Najmenšie rozmery a hmotnosť pohybujúcu sa okolo jedného kilogramu ponúkajú netbooky. Pri nich treba mať na pamäti už spomínanú horšiu ergonómiu práce a aj malý displej, ktorého uhlopriečka sa pohybuje od 9“ do 11“.



Úplne opačnou kategóriou sú klasické notebooky vybavené displejom s uhlopriečkou 15,6“. Ich hmotnosť sa často pohybuje okolo hranice 3 kg a majú väčšie rozmery, kvôli ktorým nie sú úplne vhodné na neustále prenášanie.



Dobrým kompromisom sú notebooky s uhlopriečkou 13,3 až 14“, pri ktorých sa hmotnosť pohybuje okolo 2 kg a vďaka menším displejom sú aj kompaktnejšie. Stále poskytujú veľmi dobrú ergonómiu práce, ale na rozdiel od väčších modelov už pri klávesnici nenájdeme jej numerickú časť.

Ak potrebujeme aj vysoký výkon

Študenti vyžadujúci vysoký výkon (či už výpočtový alebo grafický) pravdepodobne nad netbookmi ohrnú nos. Aj pre nich ale existuje niekoľko zaujímavých notebookov, vybavených výkonným hardvérom. Nová platforma spoločnosti Intel je zameraná práve na dosiahnutie nízkej spotreby pri práci na batériu a ak sa spojí s technológiou dynamického prepínania grafických kariet, tak výsledkom bude optimálny študentský

notebook.



Pri ňom sa ale nevyhneme vyššej investície, ktorá sa môže vyšplhať k hranici 800 Eur. Za tieto peniaze dostanete vysoký procesorový výkon (procesor Intel Sandy Bridge) a poteší aj hráčov počítačových hier s hernou grafickou kartou. Keďže procesor v sebe integruje aj energeticky nenáročné grafické jadro, je možné medzi nimi prepínať podľa potrieb konkrétneho užívateľa.



Takýto notebook pri práci na batériu zníži svoj výkon a vypne samostatnú grafickú kartu. Stále to bude postačovať na plnohodnotnú kancelársku prácu, pričom na jedno nabitie vydrží pokojne aj 8 hodín. Ako náhle ho zapnete do elektrickej siete, dostane sa výkon na svoju pôvodnú hodnotu a je možné bez problémov používať aj náročné aplikácie, či krátiť si voľný čas hraním počítačových hier.

Nebojte sa parametrov!

Procesor a grafická karta nie je všetko. Pri výbere toho správneho notebooku dbajte aj na niekoľko ďalších parametrov. Prvým je kapacita operačnej pamäti, ktorá by nemala byť menšia ako 2 GB. To je skutočné minimum pre používanie kancelárskych balíkov a surfovanie po internete. Za optimum môžeme považovať 4 GB, ktoré určite nebudú predstavovať najslabšiu časť celého notebooku.



Rovnako pevný disk má vplyv na celkový výkon notebooku, pričom k dispozícii sú dva rozdielne typy. Prvým je klasický pevný disk, dostupný vo veľkých kapacitách (štandardne od 320 do 750 GB) a v dvoch rýchlostiach, ktoré sa označujú ako RPM (počet otáčok za minútu – 5400 alebo 7200). Druhým typom je disk SSD, ktorý je vďaka absencii mechanických častí odolný voči nárazom, má menšiu spotrebu a výrazne vyšší výkon. Je ale aj drahší a jeho kapacita pri cenovo dostupných notebookoch neprekročí 120 GB.

Je netbook postačujúci?

Netbook bol pri svojom zrode prezentovaný ako optimálna učebná pomôcka, či riešenie pre tých najmladších členov domácnosti. Časom sa jeho využitie vykryštalizovalo a výrobcovia aspoň čiastočne vypočuli požiadavky užívateľov.



Netbook ako hlavný pracovný nástroj (či skôr učebnú pomôcku) ale stále nemôžeme odporučiť náročnejším užívateľom, aj keď sa na trhu začínajú objavovať modely s výkonnejším hardvérom. Pomalý procesor s nevyhovujúcou grafickou kartou je minulosťou, to ale neznamená, že nová generácia netbookov dokáže nahradiť výkonný počítač, či klasický notebook.



Bežné úlohy typu prezeranie webu, práca v kancelárskom balíku, hranie jednoduchých hier, či pozeranie HD videa nepredstavujú problém. Zabudnite ale na špecifické aplikácie s vysokými požiadavkami na výkon, ako je napríklad spracovanie videa, alebo práca v CAD / CAM aplikáciách.



Veľkou výhodou netbookov je stále vysoký faktor mobility, pozostávajúci z vynikajúcej výdrže práce na batériu (často aj vyše 8 hodín), kompaktných rozmerov a nízkej hmotnosti. Odporúčame ich preto pre študentov základných a stredných škôl, kde ešte nebývajú vysoké nároky na používané aplikácie.

Nezabudnite na doplnky

Pravdepodobne vás nepotešíme, ale pri kúpe notebooku to nekončí. Pri niektorých prémiových modeloch síce môžete naraziť na doplnkovú výbavu v podobe tašky a bezdrôtovej myši, ale väčšina notebookov má k dosiahnutiu konkurencieschopnej ceny minimum doplnkovej výbavy.



Základom je určite počítačová myš, najlepšie bezdrôtová, ktorá poskytuje výrazne vyšší komfort práce s notebookom ako integrovaný touchpad. Pri častom prenášaní sa nevyhnete dokúpeniu kvalitnej brašne, ktorá ho ochráni pred nečakanými otrasmi, či nebezpečným pádom.

ASUS Eee PC X101

Najľahší netbook na svete má hmotnosť len 920 g a nevyrobil ho nik iný, ako ASUS. Bez problémov sa vojde do väčšiny tašiek, keďže je jeho hrúbka len 1,76 cm. Ako základ tu je použitá mobilná platforma Intel ATOM s procesorom N435, doplneným o 1 GB operačnej pamäte, 250 GB pevný disk a operačný systém Windows 7 Starter. O zobrazenie sa stará 10“ displej s menším rozlíšením 1024×600 bodov. Dostupná je aj verzia obsahujúca 8 GB SSD disk, pri ktorej je ale použitý operačný systém MeeGo. Netbook by mal byť dodávaný s predinštalovanou aplikáciou na výučbu Anglického jazyka - British English Language Learning.



+ Vysoký faktor mobility, štýlový dizajn

- Výkon nedostačujúci pre náročnejšiu prácu, horšia ergonómia

Cena: 240 Eur

HP 635

Klasický notebook s 15,6“ uhlopriečkou už za 280 Eur? Spoločnosť HP ponúka vo svojej základnej modelovej línii cenovo dostupné riešenie založené na platforme AMD Brazos. Dvojjadrový procesor AMD E-350 v sebe integruje grafické jadro Radeon s 80 Stream procesormi, pričom si zachováva spotrebu 18 W. Kvôli maximálnemu zníženiu výrobných nákladov má operačná pamäť kapacitu 2 GB, 320 GB pevný disk a operačný

systém SUSE Linux. Aj napriek väčším rozmerom tu ale nenachádzame numerickú klávesnicu.



+ Cena

- Výkon nedostačujúci pre náročnejšiu prácu, bez OS

Cena: 282 Eur

Toshiba Satellite C660

Aj napriek veľkému 15,6“ displeju neváži viac ako 2,3 kg, poskytuje výkon dostatočný aj pre náročnejšieho študenta a hlavne sa dá kúpiť už za 400 Eur. Tento notebook je vybavený základným dvojjadrovým procesorom Intel Pentium P6200, 3 GB operačnej pamäte a má dokonca aj samostatnú grafickú kartu AMD Radeon HD 5470. Vďaka väčším rozmerom sa našlo miesto aj pre numerickú klávesnicu, zvyšujúcu ergonómiu

práce. Výkon tohto notebooku je postačujúci na bežnú prácu (kancelársky balík, web) a zvládne aj multimédiá, či menej náročné hry. Nevýhodou je slabšia výdrž pri práci na batériu, nedosahujúca ani 4 hodiny.



+ Cena, dobrý výkon, samostatná grafická karta

- Slabšia výdrž práce na batériu, priemerná konštrukcia

Cena: od 400 Eur

Acer Aspire 4830TG

Typický zástupca kombinácie vysokého výkonu a dobrej výdrže pri práci na batériu. Dvojjadrový procesor Intel Core i5 2410M ponúka dostatok výkonu aj pre náročné aplikácie, 4 GB operačnej pamäte zvládnu aj viacero súčasne spustených aplikácií a samostatná grafická karta NVIDIA GeForce GT 540M poteší hráčov počítačových hier a študentov venujúcich sa GPGPU výpočtom. Displej s uhlopriečkou 14“ poskytuje dobrý komfort práce, nájdeme tu aj pohodlnú klávesnicu a touchpad s podporou multidotykových gest. Výdrž pri práci na batériu dosahuje až 8 hodín, čo ho spolu s nízkou hmotnosťou len 2,15 kg predurčuje aj na denné prenášanie.



+ Vysoký výkon, dobrá konštrukcia, výdrž na batériu

- Vyššia cena

Cena: 740 Eur

Sony Vaio CA2SIE

Krásne a sýte farby určite zaujmú skôr študentky, ktoré sa chcú aj pomocou svojho notebooku odlíšiť od davu. Dostupné sú štyri farebné prevedenia – biela, oranžová, červená a zelená. Notebook je po stránke hardvéru vybavený dobre a ponúka dvojjadrový procesor najnovšej generácie spoločnosti Intel, 4 GB operačnej pamäte,

500 GB pevný disk a samostatnú grafickú kartu. Displej s uhlopriečkou 14“ a rozlíšením 1366×768 bodov ponúka dobrý kompromis medzi ergonómiou práce a rozmermi notebooku. Výdrž pri práci na batériu je skoro 7 hodín, čo je dostatočná hodnota aj pre celodenné používanie.



+ Farebné prevedenia, slušný výkon

- Vyššia cena

Cena: 750 Eur

MacBook Pro

Pevné hliníkové telo, štýlový dizajn, vysoká výdrž práce na batériu a bohužiaľ aj vyššia cena. MacBook Pro je dobrou voľbou aj pre študentov, keďže vyniká prakticky vo všetkých smeroch - je odolný, zvládne každodenné prenášanie, na jedno nabitie vydrží pracovať aj vyše 7 hodín a v neposlednom rade má aj vysoký výkon. Dostupný je vo viacerých veľkostiach s uhlopriečkou od 13,3“ až do 17“, v prípade potreby ešte kompaktnejšiehomenšieho riešenia môžete siahnuť po modeli MacBook Air.



+ Dizajn, odolné telo, výkon

- Vysoká cena

Cena: od 1199 Eur

ASUS Transformer

Alternatívu k netbookom a notebookom predstavuje tablet, ktorý sa vyznačuje kompaktnými rozmermi a veľmi nízkou hmotnosťou. Aby bol plne konkurencieschopný, je dobré siahnuť po modeli vybavenom externou klávesnicou. Problém mu nerobí surfovanie po internete, mailová komunikácia, práca v kancelárskom balíku, multimédiá a ani hry. Vďaka tomu, že klávesnica obsahuje doplnkovú batériu je výdrž tohto zariadenia vyše 15 hodín. S tým už pohodlne zvládnete celý náročný deň na jedno nabitie. Treba sa však pripraviť na niektoré obmedzenia zo strany operačného systému.



+ Vynikajúci faktor mobility, na tablet vysoký výkon

- Obmedzenia plynúce z použitého systému

Cena: 504 Eur