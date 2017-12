Dokáže laser ovládať počasie?

Švajčiarskym vedcom sa podarilo vytvoriť drobné kvapôčky vody. V budúcnosti by laserové lúče mohli vytvoriť aj dážď.

31. aug 2011 o 15:00 Tomáš Prokopčák

ŽENEVA, BRATISLAVA. Je to jeden z najstarších snov ľudstva. Už naši dávni predkovia hľadeli na oblohu a chceli ovládať rozmary počasia. Verili rôznym šamanom či podvodníkom, ktorí údajne mali v moci oblaky aj dážď.

Počasie však ovládať nedokázali a poriadne to nedokážeme dodnes, aj keď Čína rada rozpráva o opaku.

Čoskoro by sa to mohlo zmeniť. Švajčiarski vedci hovoria o novej technológií, ktorá by raz mohla spustiť alebo zabrániť zrážkam. Kľúčovú úlohu v nej hrajú laserové lúče a vzduch s dostatočnou vlhkosťou.

Drobné kvapky vody

Na brehu Rhôny neďaleko Ženevského jazera si vedci zo Ženevskej univerzity postavili zariadenie, ktoré trochu pripomínalo unimobunku. Toto mobilné laserové laboratórium však slúžilo na meteorologický experiment. Vo vzduchu nad riekou sa pokúsili stvoriť kvapky vody. A podarilo sa im to, aj keď k dažďu majú ešte ďaleko.

„Zatiaľ sme nevytvorili dažďové kvapky," zdôrazňuje podľa denníka Guardian fyzik Jérôme Kasparian. „Naše kvapky boli príliš malé na to, aby mohli padať ako dážď."

Vedci totiž vytvorili kvapky vody s priemerom pár tisícin milimetra. Dažďové kvapky musia byť väčšie. „Na dážď by sme potrebovali častice stonásobne väčšie, až potom budú dostatočne ťažké, aby padali nadol."

Práve veľkosť (a hmotnosť) je dôležitá, pričom laserové lúče pomáhajú, aby kvapky „narástli". Vo vzduchu vytvárajú častice kyseliny dusičnej, ktorá napomáha spájaniu vodných molekúl v atmosfére. Následne vznikajú drobné, relatívne stabilné kvapôčky.

Chémia vs. lúče

Ak sa vedcom podarí vylepšiť ich technológiu opísanú v magazíne Nature Communications, už o pár rokov by zo vzduchu s vysokou vlhkosťou mohli spustiť dážď. Alebo naopak, dažďu zabrániť - čo by sa hodilo napríklad v oblastiach so silnými monzúnovými dažďami.

„Jedného dňa by to mohol byť spôsob, ako zredukovať záplavy na niektorých územiach," tvrdí Kasparian.

Laserový systém však nie je jediná možnosť, ako ovládať počasie. Čína či ďalšie krajiny uprednostnili chémiu: napríklad suchý ľad alebo jodid strieborný, ktoré sa pomocou lietadiel a rakiet „vstreľujú" do oblakov.

Laser je však nielen šetrnejší k životnému prostrediu, ale počasie sa ním dá ovládať presnejšie. „Laser môže bežať nepretržite, môžete ním presnejšie mieriť," vysvetľuje Kasparian. „A tiež viete zistiť, či má vôbec nejaký efekt. Keď Číňania použijú na oblohe jodid strieborný, len ťažko zistíte, či by nepršalo aj tak."