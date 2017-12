Windows je auto, Linux je motorka

Pred dvadsiatimi rokmi sa fínsky študent pochválil so svojou prácou na slobodnom operačnom systéme, ktorý dnes patrí medzi najväčšie úspechy hnutia open source.

Linux je podľa encyklopédia voľne a zadarmo šíriteľný operačný systém pre počítače, no známy je hlavne ako čudácky koníček počítačových geekov. Napriek tejto povesti si za dvadsať rokov vydobyl prvenstvo medzi superpočítačmi a potrebujú ho Google i Facebook.

Dominic Humphies pred časom napísal legendárny článok, prirovnávajúci Linux k motorke a Windows k autu. Napriek tomu, že dnes je situácia iná, stále platí, že Linux nie je len operačný systém, ale komunita užívateľov, ktorí ho vytvárajú. Nikto im nerobí šéfa a nikto ich za to neplatí, zato všetci môžu výsledky ich práce slobodne používať. To je zásadný rozdiel oproti okolnostiam, pri ktorých sa v kanceláriách Microsoftu tvorí operačný systém Windows.

Všetko odštartoval pred 20 rokmi Linus Torvalds, vtedy dvadsaťjedenročný študent, ktorého práve omrzela počítačová hra Prince of Persia a rozhodol sa, že sa trochu pohrá s vtedy populárnym operačným systémom Minix. Jeho príspevok na diskusnú skupinu comp.os.minix začína históriu Linuxu:



Ahoj, všetci užívatelia minixu! Pracujem na (slobodnom) operačnom systéme (je to len koníček, nebude to nič veľké a profesionálne ako GNU) pre 386(486) AT architektúru. Pracujem na tom od apríla, a začína sa to rysovať. Budem rád za pripomienky a návrhy toho, čo sa vám páči/nepáči na minixe, pretože môj operačný systém sa mu celkom podobá... Zatiaľ som portoval bash a gcc a vyzerá to funkčne. To znamená, že za pár mesiacov by z toho mohlo byť niečo použiteľné, a ja by som rád vedel, ako by ste privítali funkcie. Vítam pripomienky, aj keď implementáciu sľubovať nebudem.

Linus