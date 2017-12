Orange v rozklade voči rozhodnutiu TÚ žiada zmenu splácania licencií UMTS

Bratislava 16. júla (TASR) - Spoločnosť Orange Slovensko, a. s. podala v pondelok 15. júla rozklad voči rozhodnutiu Telekomunikačného úradu (TÚ) SR, ktorým udelil 28. júna licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS. V rozklade žiada, aby boli zmenené podmienky splátok ceny licencie.

Spoločnosť sa pri podávaní rozkladu odvoláva na telekomunikačný zákon a Ústavu SR. TASR o tom informoval generálny riaditeľ Orange Slovensko Pavol Lančarič. Splátky majú byť podľa Orange zmenené tak, že v roku 2002 bude uhradená len prvá časť splátky vo výške 999 miliónov Sk. Poslednú splátku vo výške 500 miliónov Sk chce operátor uhradiť až k dátumu uvoľnenia frekvencií UMTS, a nie do 2. decembra 2002, ako sa uvádza v rozhodnutí TÚ SR.

"Uvoľnenie licencií do 30. septembra 2003, uvedené v rozhodnutí TÚ SR, je len veľmi ťažko realizovateľné alebo realizovateľné vôbec nie je," uvádza P. Lančarič. Preto by podľa neho bolo nevhodné zaplatiť celú cenu licencie do 2. decembra 2002 a čakať na uvoľnenie frekvencií. Týmto krokom bojuje spoločnosť Orange i za ostatných mobilných operátorov na slovenskom trhu a podľa slov riaditeľa úseku pre stratégiu Ivana Martáka by mala byť táto požiadavka spoločná pre všetkých operátorov. Medzi spoločnosťou EuroTel a Orange existuje v tejto oblasti istá vzájomná miera informovanosti. EuroTel však konal ako nezávislá spoločnosť a rozklad nepodal, dodáva P. Lančarič.

TÚ SR poskytne svoje stanovisko súčasne s uverejním rozhodnutia o rozklade, na čo má úrad podľa slov svojho hovorcu Romana Vavra 30 dní.

TÚ SR vydal rozhodnutím z 28. júna 2002 spoločnostiam EuroTel Bratislava a Orange Slovensko licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete. Cena jednej licencie UMTS je 1,499 miliardy Sk. Licencie sa vydávajú na 20 rokov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti a o predĺženie platnosti môžu držitelia požiadať úrad v lehote 60 dní pred jej uplynutím.