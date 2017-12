Orange Slovensko v prvom polroku s nárastom obratu o 36 % na 6,255 miliardy Sk

Bratislava 16. júla (TASR) - Akciová spoločnosť Orange Slovensko ukončila prvý polrok 2002 s obratom 6,255 miliardy Sk a ziskom pred zdanením, odpismi, úrokmi a amortizáciou (EBITDA) 2,420 miliardy Sk. Obrat medziročne vzrástol o 36 % a EBITDA o viac ako 39 %. Na tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ spoločnosti Pavol Lančarič.

Podľa účtovných štandardov IAS dosiahla spoločnosť za prvých šesť mesiacov čistý zisk 802 miliónov Sk, ktorý medziročne poklesol o 17 %. Podľa slov P. Lančariča bol tento pokles zapríčinený najmä kurzovými rozdielmi, pretože až 80 % nákupov spoločnosti je viazaných na zahraničné meny, najmä euro. Marža na úrovni EBITDA zo sieťových výnosov (pomer EBITDA k výnosom z poskytovaných telekomunikačných služieb) zaznamenala v prvom polroku stabilnú hodnotu 40 %.

Ku koncu júna mala spoločnosť 1 536 305 aktívnych zákazníkov, z ktorých bolo približne 940 000 prepaid a 597 000 postpaid zákazníkov. Ich nárast v absolútnom vyjadrení za prvých šesť mesiacov predstavoval viac ako 330 000 aktívnych zákazníkov. Penetrácia na slovenskom trhu mobilnej komunikácie dosahuje v súčasnosti takmer 50 % a P. Lančarič predpokladá, že do konca roka by mala dosiahnuť 55 až 60 %. Podľa jeho slov je rok 2002 posledným rokom, keď dochádza k významnému rastu, pretože trh sa dostáva do štádia nasýtenosti. Rok 2003 bude rokom konverzie prepaid zákazníkov na postpaid zákazníkov, pričom momentálne majú prepaid zákazníci na slovenskom trhu približne 66-% podiel.

Investície spoločnosti za prvý polrok do siete boli 1,716 miliardy Sk a v medziročnom porovnaní vzrástli o 10 %. V tomto roku plánuje spoločnosť vynaložiť na investície do siete GSM 4,9 miliardy Sk, čím by kumulované investície do siete od jej vstupu na slovenský trh predstavovali 20 miliárd Sk. Tieto hodnoty nazhŕňajú cenu licencie UMTS.

Spoločnosť Orange Slovensko sa stala podľa počtu aktívnych užívateľov najväčším telekomunikačným operátorom na slovenskom trhu. Ponúka riešenie komunikačných potrieb zákazníkov v oblasti hlasovej i dátovej komunikácie. Svojím signálom pokrýva takmer 97 % populácie a 86 % územia SR. Na Slovensku mala ku koncu júna vybudovaných 978 BTS staníc, ktorých počet sa už v auguste zvýši na 1000. Väčšinovým vlastníkom spoločnosti Orange Slovensko, a. s. je Orange S.A. s 64-% podielom. Zostávajúce akcie vlastnia súkromní investori a Európska banka pre obnovu a rozvoj. Firma je súčasťou skupiny Orange, ktorá pôsobí v 20 krajinách sveta a jej cieľom je do roku 2005 pokryť 1,5 miliardy obyvateľov. Koncom decembra evidovala skupina Orange 40 miliónov zákazníkov.