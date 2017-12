Gears of War 3 sa blíži do finále

Akčná séria Gears of War si spravila na Xboxe vynikajúce meno a vývojársky tím Epic Games znovu dokázal, že so strieľačkami to jednoducho vie.

25. aug 2011 o 13:45 Ján Kordoš

Vyvrcholenie trilógie - logicky s tretím dielom Gears of War 3 - je stále bližšie a ďalší animovaný trailer nám potvrdzuje, že sa máme pripraviť na epické finále. Vydanie tejto pre Xbox 360 exkluzívnej hry je naplánované na 20. septembra. video //www.sme.sk/vp/21733/ Zdroj: Fileshack