Electronic Arts chce oživiť niektoré svoje staršie značky

Návraty k starším hrám berieme s nostalgickou rezervou, avšak spomienky na zábavu, ktorú sme pri Doomovi / Wolfensteinovi / The Dig / Quest for Glory / Dungeon Master (nehodiace sa škrtnite) zažili, sa zabudnúť jednoducho nedá.

24. aug 2011 o 15:55 Ján Kordoš

Electronic Arts chce oživiť niektoré svoje staršie značky, z ktorých mnohé sú pre dnešných hráčov obrovskou neznámou. Frank Gibeau na tohtoročnom Gamescome prehlásil, že v najbližšej budúcnosti môžeme očakávať návrat Road Rash či Strike série (anglická Wiki).

Zároveň potvrdil, že nemajú záujem prísť na trh s osvedčenou značkou, ale najprv hľadajú dôvod, prečo ju oživiť, čo by mohla ponúknuť súčasnému publiku, respektíve s ktorými novinkami možno súhlasiť a zároveň ostane zachovaná "tvár značky". Niečo podobné sa EA podarilo minulý rok s Medal of Honor. Nejednalo sa o klasický remake, len vývojári využili známe meno, použili momentálne atraktívne prostredie a postarali sa o znovuzrodenie postupne umierajúcej série.

Práve spomínaná dvojica (Road Rash a séria Strike hier) bude pre EA veľkou výzvou, pretože hrateľnosť bola pred viac než 15 rokmi postavená na úplne iných základoch, než je tomu dnes. V roku 2009 sa objavili správy o tom, že nový Road Rash bol zrušený, avšak budúcnosť značky nebola ohlasovaná ako vyslovene čierna.

Momentálne očakávame ohlásenie novej Syndicate hry, o ktorú by sa podľa neoficiálnych a nepotvrdených informácií mal postarať vývojársky tím Starbreeze. Títo Švédi majú na svojom konte úspešné projekty ako Chronicles of Riddick či The Darkness.

Zdroj: Shacknews