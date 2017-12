UbiSoft pod paľbou kritiky nahnevaných hráčov

Spoločnosti UbiSoft sa znovu podarilo vytvoriť si medzi hráčmi dobré meno. Ironicky.

24. aug 2011 o 13:45 Ján Kordoš

Hru bolo možné stiahnuť si digitálne prostredníctvom Steamu a pôvodne uverejnená správa na fórach hry informovala o tom, že nutnosť online pripojenia bude nutná len pri aktivácii titulu. Už i to bolo pri využívaní Steamu mierne kontraproduktívne. Napokon sa však ukázalo, že pre hranie PC verzie From Dust je nutné byť neustále online kvôli hráčmi nenávidenej DRM - protipirátskej ochrany.

UbiSoft sa následne postaral o vymazanie informácie o nutnosti pripojenia len pri autentifikácii hry na svojich fórach. Hráči boli nahnevaní, niektorým dokonca Steam vrátil peniaze, keďže hry predávané cez Steam je možné hrať i offline, pričom From Dust túto požiadavku nespĺňalo. UbiSoft sa ohradzoval tým, že išlo len o nedorozumenie a napokon bude celú situáciu riešiť. Do dvoch týždňov by sa mala objaviť prvá záplata k hre, ktorá by nutnosť pripojenia mala odstraňovať.

Hráči, ktorí si hru zaplatili, ostali oprávnene nahnevaní. Nie je to však jediný problém prevodu z herných konzol, kde hra získava samé pozitívne hodnotenia. Počet obrázkov za sekundu bol zamknutý na maximálne 30 fps, nebolo možné si upraviť rôzne grafické nastavenia, zapnúť antialiasing, zmeniť rozlíšenie a hra navyše obsahovala rôzne chyby. Podľa niektorých hodnotení išlo o najhorší konzolový port pre PC. UbiSoft si to nevyžehlí u hráčov ani týmito úpravami a dodatočným ospravedlnením.

Reagoval totiž až po masívnom prepieraní v herných médiách. Neobľúbenú DRM plánuje UbiSoft ponechať pri PC verziách hier aj naďalej - napríklad pri Driver: San Francisco, Call of Juarez: The Cartel či sérii Assassin's Creed. Dôvody, prečo ju zaviedol, boli propagované ako väčší komfort pre užívateľov, rovnaký dátum vydania ako konzolové hry či bohaté sociálne služby. Nič z toho doposiaľ UbiSoft nesplnil a len zbytočne obmedzuje platiacich hráčov.

Minulosť nám už neraz ukázala, že podobný prístup odradí platiacich zákazníkov. Tí, ktorí za hru skutočne chcú zaplatiť, si ju kúpia a chcú byť čo najmenej obmedzovaní. I preto sú viaceré hry vydávané bez akýchkoľvek protipirátskych ochrán a obmedzení (DRM) veľmi dobre predávané a chválené kritikou i hráčmi.

Zdroj: Shacknews