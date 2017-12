Apple pravdepodobne uvedie lacnejšiu verziu iPhone 4

iPhone 5 nebude jedinou novinkou tohto roku, ktorá poteší fanúšikov spoločnosti Apple. Podľa nemenovaného zdroja by sme sa mali dočkať cenovo dostupnejšej verzie obľúbeného smartfónu iPhone 4.

31. aug 2011 o 0:00 Matúš Paculík

Verzia s kapacitou 8 GB by mala byť lacnejšia ako aktuálne predávaný model a podľa niektorých analytikov by to mohol byť pokus o oslovenie nových zákazníkov, ktorí zvažujú prechod z klasických telefónov na smartfóny. Pre nich je iPhone ako prvý smartfón pridrahý a môžu skôr siahnuť po konkurenčných riešeniach založených na Android platforme.

Uniknuté informácie pochádzajú od výrobcu pamäťových čipov, pričom sa stále nevie, o akú spoločnosť ide. Doteraz Apple využíval produkty Samsungu a Toshiby s kapacitou 16 a 32 GB. Na správy o lacnejšom iPhone nereagoval Samsung a ani Apple, ktorý je známy vysokým stupňom utajovania svojich pripravovaných noviniek.

Lacný iPhone 4 by sa mohol na trhu objaviť spolu s novou generáciou iPhone, čo by mohlo byť už koncom septembra. Predbežné informácie hovoria o väčšom displeji, lepšej anténe a fotoaparáte s vyšším rozlíšením.

Hlavné spoločnosti stojace za montážou iPhone 5 potvrdili prípravu výrobných kapacít na dosiahnutie výroby až 45 miliónov zariadení. Jednou z týchto spoločností je aj Pegatron, ktorá má výrobné podniky v mnohých štátoch vrátane Českej republiky a spadá pod spoločnosť Asustek.

Informovala o tom agentúra Reuters.