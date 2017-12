Samsung u nás mešká s predajom nového tabletu

Slováci si môžu nový tablet od Samsungu kúpiť zatiaľ len zo zahraničných internetových obchodov. V tých slovenských má byť oficiálne dostupný od budúceho týždňa.

24. aug 2011 o 0:00 Adam Valček

BRATISLAVA. Samsung mešká s uvedením nového tabletu Galaxy Tab 10.1 na slovenský trh. Tunajšie zastúpenie Samsungu minulý týždeň tvrdilo, že tablet by sa mal dostať do predaja už v pondelok. Nestalo sa tak.

„V utorok sme dostali potvrdenie zo strany Samsungu, že predaj sa spustí prvý septembrový týždeň,“ povedal šéf marketingovej komunikácie spoločnosti Nay František Vámoši. Spoločnosti Datart a Electro World stanovisko pre Sme.sk neposkytli.

Do uvedenia nového Galaxy Tabu vkladajú odborníci veľké nádeje. Ide totiž o prvú vážnejšiu konkurenciu pre iPad 2 od americkej spoločnosti Apple, na ktorom beží operačný systém Android od internetového gigantu Google.

Apple stopol predaj nového tabletu od Samsungu v stredu 10. augusta, kedy súd v nemeckom Düsseldorfe vydal na jeho návrh predbežný zákaz predaja Galaxy Tabu 10.1 v celej Európskej únii. Americká firma namietala, že nový Galaxy Tab kopíruje dizajn jej iPadu 2.

Minulý týždeň súd zmenil svoje rozhodnutie a obmedzenie predaja zúžil len na Nemecko. Hlavné pojednávanie je naplánované na štvrtok, vynesenie rozsudku sa však neočakáva. Je preto možné, že tablet sa bude predávať so súčasnými obmedzeniami až do vynesenia verdiktu. To by umožnilo jeho predaj už na budúci týždeň.