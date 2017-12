Ako sa neutopiť v záplave informácií

Osvojte sa zopár osvedčených trikov, ktoré vám dovolia odísť od počítača.

24. aug 2011 o 0:00 Milan Gigel

Počítače a mobilné siete sú príčinou toho, že sa musíme zaoberať množstvom problémov, ktoré sme v minulosti neriešili. Sme pod informačným pretlakom, známi aj neznámi nás bombardujú množstvom správ a otázok. Ako sa oslobodiť spod tohto prívalu, získať späť voľný čas a nastoliť pohodu?

Z počítačov a mobilov sa stal rovnaký zlozvyk, ako pred desiatkami rokov z televíznych prijímačov. Stali sa pre nás kratochvíľami, ktoré nás oberajú o drahocenný čas. Zo skutočného života unikáme do virtuálneho sveta. Ten na nás vyvíja tlak, ktorému nedokážeme čeliť.

Spomaľte prílev e-mailov

Existuje jediný spoľahlivý spôsob, ako obmedziť prílev novej pošty do elektronickej schránky. Odpovedajte iba na tie správy, kde je odpoveď nevyhnutnou a načasujte ju vždy tak, aby odišla čo najneskôr. Ak sú odosielateľom správ skutoční ľudia, prestanú vás obťažovať taľafatkami. Psychologickou podstatou každého osobného e-mailu je, že od neho očakávame reakciu adresáta. Ak sa očakávaná odmena nedostaví, pokušenie o jej získanie klesá.

Oddeľte prácu od súkromia a využívajte firemný e-mail výhradne na pracovnú komunikáciu. Presmeruje to osobnú poštu do vašej súkromnej schránky, ktorej obsah si budete prezerať tak často, ako to uznáte za vhodné. Tak ako poštovú schránku na bránke domu kontrolujete iba raz denne, rovnako to môžete robiť so súkromnými e-mailami. O to viac vás poteší, ak medzi nimi nájdete hodnotné správy.

Skoncujte s preposielaním nezmyselných e-mailových prosieb a zoberte na vedomie, že ak má niekto bez zriedkavej krvnej skupiny zomrieť tak zomrie a že nikto nesleduje vaše odoslané e-maily, aby za ne rátal drobné za odmenu, či stískal gombík na dávkovači šťastia. Čím menej správ odošlete, tým menej sa ich k vám vráti späť. Nemusíte sa kvôli tomu cítiť, ako vytlačení na okraj spoločnosti.

Získajte kontrolu nad poštou

S každým nákupom v elektronickom obchode a registráciou internetových služieb sa do poštovej schránky začnú zakrádať reklamné e-maily. Ak patríte medzi tých, čo na reklamné ponuky nereagujú, avšak zvyčajne neodoláte ich čítaniu, nalistujte koniec každej takejto správy a odhláste si zasielanie reklamných letákov. Po niekoľkých týždňoch zistíte, že sa objem správ vo vašej schránke viditeľne zredukoval.

Zotrieďte existujúcu poštu podľa odosielateľov a prelistujte sa pri každom z nich poslednou desiatkou prijatých správ. Ak je zrejmé, že sa dokážete bez nich zaobísť, využite filter poštového klienta na to, aby boli takéto správy preposielané automaticky do koša. Nerobte si ťažkú hlavu z toho, že možno v budúcnosti poputuje do koša aj e-mail, ktorý by pre vás bol prínosom. Ak bude čosi dôležité a vy nezareagujete, kontaktovať vás bude odosielateľ aj iným spôsobom.

V priebehu niekoľkých týždňov zistíte, že sa vám objem e-mailov podarilo zredukovať na minimum. Postupným nastavovaním pravidiel pre triedenie pošty sa vám podarí odfiltrovať väčšinu balastu. Filtrovať môžete aj podľa kľúčových slov v predmete správy, či jej obsahu. Niektoré softvéry a webmaily dokážu označiť a spracovať podľa pravidiel aj tie správy, ktoré neboli určené výslovne pre vás, alebo patria do skupinových mailingov.

Buďte nedostupní

Skype, ICQ či Google Talk v počítači môžu byť ešte väčšími zlodejmi času, ako e-mailová schránka. Sú prostriedkom okamžitého kontaktu a narozdiel od e-mailu je zvyčajne zrejmé, či sedíte pri počítači, alebo nie. Ak sa u vašich priateľov vypestoval zlozvyk neustáleho otravovania, nedostupnosťou ich prevychovajte.

Presedlajte z telefonovania na písmenkovanie a reagujte iba na tie správy, ktoré majú pre vás informačnú hodnotu. Naučte sa neodpovedať na "Ahoj, si tu?" ale až na prvú vetu s hodnotnou informáciou. Bude trvať niekoľko týždňov kým vaše kontakty vycítia, na ktoré správy reagujete a na ktoré nie. Ak máte navyše v podvedomí zafixované, že pri každom cinknutí treba sadnúť k počítaču a odpisovať, jednoducho si vypnite zvuk alebo nastavte počítač tak, aby sa po desiatke minút vašej neprítomnosti automaticky uspal. Nepotrvá dlho a zistíte, že nič nie je také horúce, aby vám to utieklo.

Vnímajte IM softvéry ako telefónnu búdku, ktorá vám ukáže kto sedí za počítačom a kto nie. Dajte ostatným vedieť, že dni kedy ste neustále sedeli v dosahu počítača sú preč.

Čítajte web ako časopis

Internetové stránky obsahujú nástrahy, ktorých cieľom je udržať návštevníkov pri počítači čo najdlhšie. Kým v novinách a časopise čítate text stránku po stránke, internet je plný upútaviek, ktoré vás motivujú klikať a vzďaľovať sa od pôvodného zámeru, až kým nezistíte že nestihnete ani to, čo ste mali naplánované.

Existuje jednoduchý spôsob, ako mať denné čítanie správ, záujmov a zábavy pod kontrolou. Naučte sa pracovať s RSS čítačkou, ktorá sa postará o to, aby ste mali všetky články sústredené na jednom mieste. Je to, akoby vám niekto pripravil výpis toho, čo sa na vami navštevovaných serveroch udialo od momentu, kedy ste ich obsah prehliadali naposledy.

Či sa rozhodnete pre niektorú z čítačiek inštalovanú do počítača, alebo využijete niektorú z online služieb typu Google Reader je iba na vás. Výsledkom je prehľadne spracovaný priečinok s novými článkami, ktorých obsah si prečítate priamo v čítačke, alebo po odkliku v okne internetového prehliadača.

Takýto pomocník šetrí čas a chráni vás pred tým, aby ste sa nevedomky rozklikali do sveta. Okrem toho sa vyhnete pohľadu na titulnú stránku médií a odoláte pokušeniam. To už nie ste ďaleko od nového míľnika, ktorý vás utlmí vo vypisovaní diskusných príspevkov pod články.

Postrážte si aj mobil

Ak všetky opatrenia vyústia k tomu, že sa komunikácia začne prelievať do vášho mobilu, siahnite po profiloch a rozdeľte kontakty zo zoznamu tak, aby ste mohli sami určiť, v ktorých hodinách a situáciách ste dostupní pre širší okruh známych a rodiny, a kedy nie. Budete mať istotu, že vaše posedenie pri grile, túru v lese či prechádzku na neďalekých lúkach nebudú rušiť tí, čí vám doposiaľ kradli drahocenný čas prostredníctvom počítača.

Nezabudnite na to, že každú získanú chvíľku treba využiť na aktívny oddych. Aby sa nestalo to, že počítač vymeníte za televízor.