Mass Effect 3 - zachráňte Zem

Mass Effect 3 na nás pôsobí ako dôstojné vyvrcholenie úspešnej trilógie, ktorej záver bude pompézny. Nepriláka mnoho nováčikov, no tých, ktorí so sériou žijú od jej začiatku, určite ani len trochu nesklame.

23. aug 2011 o 20:05 Ján Kordoš

Vývojárskemu tímu BioWare sa podarilo presne to, po čom sme už dlhšiu dobu túžili. Kanadskí tvorcovia sa blysli už niekoľkými projektmi, stačí si spomenúť na epické Baldur's Gate, avšak pripraviť pôsobivé sci-fi s pútavým a dostatočne zamotaným príbehom, nechať hráča postupne rásť s hrou samotnou, položiť základy hrateľnosti tak, aby bol titul uchopiteľný pre každého a zároveň zachovať aspoň štipku RPG prvkov, bola úloha nesmierne náročná. A to nesmieme zabúdať na vynikajúci systém dialógov, slobodné voľby pri riešení situácie a podobne. Univerzum Mass Effectu sa z herného hľadiska (vyšli i knižné spracovania) dá prirovnať k filmovým Star Wars.

Zápletka sa nám síce uberá smerom toho najväčšieho klišé široko ďaleko nielen v našej galaxii, no ako vyvrcholenie trilógie si na druhú stranu ťažko možno predstaviť lepšie finále. Shepard to ako doposiaľ jediný zástupca ľudskej rasy dotiahol až na spektra, nesmierne dôležitého zástupcu v multikultúrnom (tentoraz z hľadiska iných mimozemských rás) zoskupení, ktoré sa snaží spoločnými silami prežiť a nastoliť poriadok. Ľudia ako najmladšia rasa je ostatnými prehliadaná, pozerajú sa na ňu s odporom a dešpektom. Lenže Shepard si ako správny hrdina dokáže získať rešpekt. Prvé dva diely (i s množstvom DLC) nám ukázali mnoho z univerza Mass Effectu, tentoraz budeme čeliť definitívnej invázii Reaperov, ktorí napadli planétu Zem. Cieľom Sheparda bude nielen snaha získať späť svoju rodnú hrudu, ale hlavne prehovoriť na svoju stranu čo najviac zástupcov ostatných rás.

video //www.youtube.com/embed/tAED0pbJkhw

Ono to, že vyhladzovacia čata vesmíru si to namierila rovno na Zem, ktorej obyvatelia mnoho času a schopností na obranu nemali, nebude náhoda. Shepard sa v momente obhajoby pred súdom z nepatričného použitia sily stáva obeťou svojej hrdinskosti, no Reaperi predstavujúci neustálu hrozbu boli doposiaľ prehliadaní mocnými. Keď však padne za obeť robotickej rase naša modrá planéta, pochopia i ostatní, že ide len začiatok a spoločne sa im musia všetci postaviť. Shepard to vôbec nebude mať jednoduché. Okrem toho, aby presvedčil ostatné rasy k pomocnej výprave na Zem, musí riešiť i ich lokálne konflikty, pričom už teraz je zrejmé, že pomocou jednému si znepriatelíte niekoho iného.

Vplyv politiky a diania v nej na hrateľnosť vyznieva možno príliš lacno, no zároveň umožňuje dokonale vyniknúť jednému z najväčších kladov celej série: voľnosť pri rozhodovaní hráča, ktorý následne nesie zodpovednosť za svoje činy a musí znášať následky svojho chovania. Len tentoraz to bude v maximálne globálnom hľadisku, žiadne hádanie sa na trhovisku, komu dáte za pravdu. Taktiež bude platiť, že vývoj udalostí v trojke ovplyvní vaše chovanie v predošlom dobrodružstve, teda ak máte uložené pozície. Môžete sa tak vrátiť k svojim starým hrdinom a jednoducho hrať svoj príbeh ďalej. Stretneme sa i so starými známymi, takže futuristický telenovela pokojne pokračuje ďalej. Rozhovory budú taktiež po minulom vzore plne dynamické, voľbami nasmerujete dialóg vybranou cestou.

video //www.youtube.com/embed/bwDbHrSIrDY

Samotná hrateľnosť bude ešte viac zameraná na akciu, hra dostane omnoho väčší spád, ukrývanie sa za prekážky a prestrelky už nepôsobia tak spomalene a toporne. V niektorých prípadoch sa dokonca budeme skôr cítiť ako v Gears of War, no netreba v tom vidieť obrovské zlo. Bude to rýchlejšie, bude to akčnejšie, bude to zábavnejšie. Na RPG zložku, ktorá v Mass Effect 2 prešla výraznou redukciou, sa ale nezabudlo. Po predošlom oštíhlení, kedy sme v podstate až na babranie sa v inventári a občasnom rozdelení bodov nepociťovali výraznejší vplyv RPG (nerátajúc dialógy), sa dočkám omnoho širších možností upravovania postáv a ich spôsobu hrania.

Nie, že by sme boli okamžite zavalení tabuľkami a štatistikami, len dostaneme možnosť si viac upravovať jednotlivé postavy. Nielenže neopustíme už klasické rozdeľovanie bodov, ale pribudnú rôzne vývojové stromy, ktorými detailnejšie navrhneme ďalšie stúpanie hrdinov po rebríčku úspešnosti. Veľmi pozitívne hodnotíme i možnosť modifikácií zbraní. Tie sa tentoraz dajú upravovať v maximálne možnej miere, rozkladať na elementárne súčasti a znovu skladať s inými. Úpravy pomocou komponentov tak vcelku prirodzene nahrádzajú zbieranie množstva takmer neodlíšiteľných a tuctových zbraní. Podľa týchto informácií tak môžeme konštatovať, že sa RPG zložka výrazne rozrastie, dokonca bude najmasívnejšia za celú trilógiu.

video //www.youtube.com/embed/RP_IbDT5I_U

Technické spracovanie dozná istých vylepšení a zmien. Aj vďaka PS3 verzii, ktorá nebude zbytočne brzdiť kvalitu grafiky. Zvedaví sme na konzolové obmedzenia pri PC verzii. S najväčšou pravdepodobnosťou môžeme počítať s českou lokalizáciou (titulky) pre PC a taktiež bohatšie možnosti rôznych nastavení. Mass Effect 3 na nás pôsobí ako dôstojné vyvrcholenie úspešnej trilógie, ktorej záver bude istotne pompézny. Nepriláka mnoho nováčikov, no tých, ktorí so sériou žijú od jej začiatku, určite ani najmenej nesklame. A o to predsa ide, fanúšikov série je dostatok.