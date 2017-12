Idú po vás!

Doteraz som o tom nemal ani tušenia. Odkedy som však zistil, že odpočúvať, nakrúcať či sledovať e-mailovú a telefónnu komunikáciu je také ľahké, nemám pokoj. Veď ako povedal Woody Allen: „To, že ste paranoidný, ešte neznamená, že po vás nejdú.“

Predstavte si, že vás manželka podvádza. Alebo si predstavte, že váš spoločník vo firme poza váš chrbát komunikuje s konkurenciou. Alebo si predstave, že ten, kto podráža, ste vy. Čo všetko sa dá proti vám použiť? Stačí krátky výpočet na to, aby vám z toho behal mráz po chrbte. Toto nie je návod, ale varovanie!

Potrebujem pomoc

Na začiatku som mal len nepresnú informáciu, že vecičky, pomocou ktorých sa dajú sledovať a odpočúvať ľudia, sa dajú bez problémov kúpiť. Zväčša cez internet, ale v neďalekom krajskom meste existuje dokonca aj normálny obchod, kde si tieto veci môžete prezrieť, vyskúšať a dočkáte sa aj zopár odborných rád. Vymyslel som si „cover story“ o manželke nevernici, nasadil presvedčivý výraz tváre a takto vyzbrojený sa vybral do obchodu s odpočúvacou a sledovacou technikou.

„Dobrý deň, prišiel som k vám, pretože mám jeden vážny problém, ktorý sa týka mojej manželky,“ hovorím skormútene. „Mám nejaké tušenie, ale nemám dôkaz a potrebujem to na sto percent zistiť. Môžete mi s tým nejako pomôcť?“ odpovedá.

Hovorí niečo v tom zmysle, že dnes sú také časy a s problémom nevery sa u svojich klientov stretáva bežne. Spustí kratšiu prednášku na tému, že dôkaz je dobrý pre podvádzaného, ale aj pre podvádzajúceho, pretože vie, že ten druhý o tom vie.

Aktivácia zvukom

Obchod so špionážnymi potrebami sídli spolu s množstvom iných firiem v nenápadnom nízkom dome v nenápadnej uličke v blízkosti centra mesta. Miestnosť je zaprataná elektronikou, káblami a fasciklami. V jednom rohu je osvetlená polica s pekne uloženým tovarom a stolom, na ktorom leží telefón, laptop a akási prilba s optickou technikou, ktorej účel mi zostal utajený.

Pôsobí to však dojmom, že tu vedia, čo ponúkajú. Obchodník sa tvári profesionálne a pýta sa, či mám záujem o obrazový alebo zvukový záznam. Nevedel som, a tak na to šiel postupne. Najprv mi ponúkol špeciálne odpočúvanie. Podal mi malú čiernu škatuľku s rozmermi asi 4x4x2 centimetre. Drôty, samozrejme, nemala, len pripojenie k počítaču.

Batéria vraj vydrží dlho, pretože prístroj sa aktivuje zvukom. Ak teda do miestnosti, kde je toto odpočúvanie umiestnené, niekto vstúpi, prístroj sa zapne, zavolá vám na mobilný telefón a vy si vypočujete, čo sa v miestnosti deje. Skrátka: „Tento prístroj má neobmedzený dosah, nemusíte sedieť, ako to bolo v minulosti, niekde blízko.“ Začína tu byť trochu dusno.

Ako z Bonda

Predavač pokračuje v porovnávaní s minulosťou a hovorí o skrytých kamerách. Keďže asi pôsobím dosť nerozhodne, do ruky dostávam ďalšiu čiernu škatuľku. Má asi 8x4x2 centimetre a maličkú, ale predsa len viditeľnú šošovku, ktorá sa dá z prístroja vytiahnuť, a tak ju nezbadá vôbec nikto. „Stačí to ukryť do nejakej škáry.“

Kamera nahrá obraz i zvuk, jej nevýhodou však je, že vydrží len päť hodín prevádzky. Ako som neskôr zistil na internete, ponuka je oveľa širšia. Napríklad na stránke spionazni-technika.cz sa o žiarlivosti a nevere nepíše nič, ale bezdrôtové kamery sa predávajú s týmito slovami: „Môžu slúžiť na špionážne účely, na zabezpečenie domu, záhrady či kancelárie.

Bezdrôtové kamery vám môžu pomôcť pri strážení skladu či detí.“ Na iné ušľachtilé ciele slúži celý arzenál vecičiek ako z filmov o Jamesovi Bondovi. Napríklad „špionážne pero“ vraj dokáže fotiť, nahrávať zvuk i obraz. Aktivuje a deaktivuje sa pohybom a má osemgigabajtovú pamäť. Po špionážnom pere nikoho neprekvapí, že existujú aj špionážne hodinky.

Tie najlepšie vraj okrem fotiek, video- a audiozáznamu môžu slúžiť tiež ako webkamera a vďaka špeciálnemu čipu môžu nahrávať obraz v takmer úplnej tme. Navyše majú až šestnásť- gigabajtovú pamäť. Ako sa píše na stránke, ide o „perfektný doplnok pre každého študenta, agenta, biznismena, právnika či detektíva“.

Danajský dar

„Ešte existuje iný spôsob, ako váš problém riešiť, ale podľa môjho názoru sú to skôr zbytočne vyhodené peniaze,“ hovorí hlasom skúseného profesionála predavač. Hovorí o úprave mobilného telefónu a mne sa zdá, že toto predsa musí byť za akoukoľvek hranicou morálky i zákona.

Funguje to zhruba takto: zákazník si kúpi mobilný telefón, prinesie ho do predajne, kde mu ho upravia, on ho potom opäť pekne zabalí a pri najbližšej príležitosti ho daruje osobe, ktorú chce odpočúvať. Telefón okamžite preposiela všetky esemesky „darcovi“, ktorý má tiež možnosť počuť všetky hovory „obdarovaného“.

Predavačovi hovorím, že nechcem nič, čo by bolo nelegálne. On odpovedá, v tom zmysle, že upravený telefón je „na hranici“ - nelegálna nahrávka na súde nepomôže a môže slúžiť len ako dôkaz pre manželku. Nechcel som vzbudiť podozrenie, a tak som si detaily pozrel inde.

Na spomínanej stránke sa napríklad píše: „Spy Phone Software je špeciálny softvér, ktorý umožní odpočúvanie mobilného telefónu. Softvér stačí nahrať do cieľového mobilu a potom je už možné všetky nastavenia vykonávať na diaľku pomocou SMS príkazov alebo webovej aplikácie.“ Okrem správ a hovorov môže vraj „darca“ sledovať aj polohu „obdarovaného“ a dokáže odpočúvať okolie telefónu.

Ešte sa zastavím

Sedím v obchode a až sa tomu, čo vidím a počujem, bránim veriť. A to predavač ešte neskončil. Ako poslednú vec mi ponúka asi päť centimetrov dlhý čierny valček: „Ak používa počítač, e-mailuje alebo chatuje, máme tu aj odpočúvanie klávesnice.“

Tzv. keylogger sa vsunie medzi počítač a klávesnicu a zapamätá si všetky stlačené klávesy, teda všetky e-maily, chaty i heslá. „Veľa ľuďom tento keylogger pomohol,“ dodáva obchodník. Ak by som sa rozhodol preň, vyšlo by ma to na 80 eur. Ploštica stojí 190, kamera 160 a úprava telefónu až 450 eur. Svoju úlohu hrám až do konca.

Hovorím, že si nie som na sto percent istý, že si to musím ešte dobre rozmyslieť a že sa teda ešte zastavím. Predavač mi podáva vizitku a hovorí čosi o tom, že preto, aby sa ani náhodou ich klient neprezradil, aj oni si museli trocha upraviť identitu. Na vizitke je napísané: „Fish shop – špeciálne rybárske potreby“. Predavač sa spokojne usmieva. Dokonalí špióni.

Ako sa brániť? Obchody so špionážnou technikou žijú z dvoch vecí. Jednak predávajú tovar, ktorý umožňuje sledovať a odpočúvať iné osoby, ponúkajú však aj zariadenia, ktoré takéto zaradenia pomáhajú identifikovať. V ponuke obchodov sú napríklad rušičky signálu, ktoré dokážu „zaistiť diskrétnosť v rokovacej miestnosti“. Prístroje zrušia signál GPS, GSM, WiFi, ale napríklad aj diktafóny. Podľa kvality a funkcií stoja od päťdesiat do päťsto eur. Kúpiť sa však dá aj detektor s dvoma funkciami. Slúži na odhaľovanie skrytých kamier a tiež na odhaľovanie bezdrôtových signálov. Detektor je na prvý pohľad veľmi jednoduchý, má dve diódy, ktoré signalizujú silu signálu. Prístroj vydrží pracovať päť hodín a je asi o polovicu lacnejší ako odpočúvacia ploštica. Brániť sa vraj dá aj proti Spy Phone Software. Proti programu, ktorý obchody inzerujú ako „nezistiteľný“, predávajú prístroj s názvom GSM Box II, ktorý údajne slúži na „detekciu akejkoľvek vami nevyžiadanej akcie, ktorú začne robiť váš telefón“. Vo chvíli, keď váš telefón začne niekto odpočúvať, prístroj začne produkovať „biely šum“ v oblasti mikrofónu, čím znemožní odpočúvanie.