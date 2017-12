Prey 2 - od indiánov k mimozemšťanom

Prey 2 vyzerá zaujímavo, odlišne od jednotky, lákavo, no zároveň sa automaticky obávame toho, aby si v Human Head nevzali na svoje plecia príliš veľa.

22. aug 2011 o 19:25 Ján Kordoš

Svet hier je niekedy postavený na hlavu. Neustále omieľané pokračovanie už niekoľkokrát úspešnej značky môže zaujať väčšie publikum ako nový projekt. Presne to je i prípad prvého Prey-u. Áno, vývoj tohto kúsku trval niekoľko rokov, hra bola dokonca odložená k ľadu, avšak čo iné sme čakali od 3D Realms? Chvalabohu projekt dokončili Human Head Studios a výsledok predčil naše očakávania. Hoci si to väčšina z nás uvedomila až spätne.

Na prvý pohľad bola strieľačka z vlastného pohľadu Prey klasickým príkladom ďalšieho titulu v žánri. Lenže podobne by sa dal charakterizovať aj Half-Life a všetci dobre vieme, že sa tak na túto kultovú hru pozerať nedá. Prey ponúkol zaujímavý príbeh, v ktorom sme v koži indiána Tommyho hľadali svoju lásku unesenú emzákmi. V podstate sme nemohli zomrieť, z večných lovísk, kam sa hrdina “po skutočnej smrti” pobral, sa dalo vystrieľať. Ale boli tu portály, boli tu gravitačné plošiny a celé to malo šmrnc, vynikajúcu atmosféru, takže nemáme problém si hru spustiť i dnes, hoc grafiku nahlodal zub času. Jednoducho neprávom prehliadaná akcia, ktorá by mala tróniť na poličke každého milovníka pušného prachu.

video //www.sme.sk/vp/20893/

Druhý diel - nazvaný logicky Prey 2 - vzniká u rovnakých vývojárov, na svojho predchodcu sa však príliš nepodobá. Ťažko hádať, prečo zvolili v Human Head práve tento spôsob, hoci už teraz sľubujú, že sa v hre neraz mihne i hrdina pôvodného dobrodružstva Tommy. Tentoraz je všetko trochu inak a nami ovládaná postava bude mať trochu odlišné úlohy. Po napadnutí mimozemšťanmi sa šerif Killian Samuels snaží urputne brániť pri troskách lietadla, no bola by to predsa len nuda, keby sme museli znovu zachraňovať Zem. Postupne rozvíjajúca zápletka nám dovolí pozrieť sa na planétu Exodus, kde sa Killian živí ako lovec ľu... no skôr lovec mimozemšťanov. Exodus má silného ducha filmového Blade Runneru a jemne ho miesi s westernom.

Prostredie je ako vystrihnuté z kultového filmu. Futuristická vizáž depresívne ladenej metropoly, ktorej ulice osvetľujú pestrofarebné neóny, nad hlavami sa neustále hýbu rôzne vznášadlá, podozrivé postavy nájdete na každom rohu a v ovzduší cítiť zápach spodiny, má presne ten svojský prístup, ktorý na podobných projektoch oceňujeme. Dôvod, prečo musí hlavný hrdina ráno vstať, musí hľadať pomerne dlho. Do tmy ponorená metropola neustále žije, zahalená do hmly a smogu s neustálym revom (či už strojov alebo obyvateľov planéty) pulzuje a presne to je niečo pre lovca bez ružových vyhliadok na budúcnosť. Prísna zviazanosť príbehom samozrejme existovať v tomto nehostinnom svete bude, no zároveň dostanete mnoho postranných úloh, sekundárnych zakázok, ktoré vám pomôžu k zárobku, či získate potrebné informácie.

Hrateľnosť strieľačky zostane zachovaná, doplnená je však o parkour. Stačí si predstaviť Mirror’s Edge a jeho technokratickú čistotu vymeníte za páchnuce mesto budúcnosti. Hlavný hrdina okrem streľby ladne preskakuje prekážky či ich naopak podlieza, skáče, lozí po stenách. Ako doplnok k chytaniu cieľov pri úteku to berieme, zvedaví sme ako to ovplyvní samotnú akciu. Po chytení objektu ho môžeme trochu pritlačiť k stene a miesto instantného poslania zadávateľovi z neho vypáčiť dôležité informácie, no netreba to preháňať. S tým vedrom, chodením po vodu a odtrhnutým uchom to poznáte.

Ak dôjde k streľbe, prekvapí prirodzený systém krytia, ktorý sa konečne začína masívnejšie presadzovať i pri akčných hrách z vlastného pohľadu. Lenže nemusíte hneď tasiť, splnenie kontraktu môže prebiehať i potichu, kedy za pomoci rôznych hračiek budúcnosti (ako napríklad skenovanie jednotlivých postáv) pátrate po svojom cieli, vypočúvate civilistov, kupujete si informácie, robíte rozhodnutia koho ochránite a či sa zapojíte do lokálneho konfliktu (nakladačka v uličke).

Ambície hra má, na papieri vyzerá skutočne impozantne a je presne tým, po čom by sme chceli okamžite siahnuť, no skĺbenie tak mnohých typov hrateľnosti chce skutočne talent. A viete čo? Veď čosi podobné takmer dokázali s prvým dielom, tak prečo im teraz neveriť? Tešíme sa.