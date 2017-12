Kométa Elenin nás minie, tlmí rozruch NASA

Vesmírne teleso preletí okolo Zeme v októbri. Bude 35 miliónov kilometrov ďaleko.

22. aug 2011 o 0:00 Tomáš Vasilko

HOUSTON, BRATISLAVA. Nie je zvyčajné, aby NASA reagovala na klebety či poplašné správy. Tentoraz však urobila výnimku.

Americký úrad pre letectvo a kozmonautiku minulý týždeň v utorok na svojej stránke vysvetlil, že kométa Elenin, ktorá túto jeseň preletí neďaleko Zeme, nás minie v dostatočnej vzdialenosti.

Kométa Elenin Oficiálne sa kométa volá C/2010 X1.

Objavil ju v decembri 2010 ruský astronóm Leonid Elenin.

Okolo Zeme poletí 16. októbra vo vzdialenosti 35 miliónov kilometrov.

Má priemer asi 3 až 5 kilometrov. Podľa NASA nie je veľká, no medzi blogermi vzbudila rozruch.

Na internete sa totiž začali šíriť správy, že kométa, ktorú objavil ruský astronóm Leonid Elenin len minulý december, zasiahne Zem či zatieni slnko.

Mnohí to spájali s domnelým koncom sveta v decembri 2012.

Príde v októbri

Tri­ až päťkilometrová kométa minie 16. októbra našu planétu o 35 miliónov kilometrov, napísala NASA. To je 90-­krát viac ako vzdialenosť Mesiaca od Zeme.



Súčasný poplach okolo kométy potvrdzuje strach, že raz by ľudstvo mohlo skončiť ako dinosaury, ktorých vyhubil obrovský asteroid.

Hoci podobná katastrofa aktuálne nehrozí, náraz asteroidu sa z dlhodobého hľadiska vylúčiť nedá.

Projekt Don Quijote

NASA ani jej sesternica – Európska vesmírna agentúra (ESA), doteraz nevyskúšali spôsob, ako by sme mohli prípadnej zrážke zabrániť. Aj keď plány sú. ESA už niekoľko rokov plánuje projekt s názvom Don Quijote.



Išlo by o skúšku, ako by sa dal vychýliť asteroid z kolízneho kurzu. Na asteroid by mali poslať dve vesmírnej rakety bez posádky. Jedna raketa s názvom Sancho by dlhší čas na obežnej dráhe monitorovala okrem iného jeho kurz.



Druhá raketa s názvom Hidalgo by rýchlosťou 10 kilometrov za sekundu dopadla na povrch asteroidu. Vedci by tak chceli zistiť, či sa takto dá zmeniť jeho trajektória.



Projekt Don Quijote má však ďaleko od realizácie. Podľa tlačového oddelenia ESA nie je teraz nič nové a neexistuje žiaden termín, kedy by sa prvý takýto test mohol zrealizovať.