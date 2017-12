IBM ukázala čip, ktorý pracuje ako ľudský mozog

Kognitívne čipy by mali priniesť revolúciu do počítačov. Budú sa môcť učiť či rozoznávať okolie.

19. aug 2011 o 0:00 Tomáš Vasilko

WASHINGTON, BRATISLAVA. Ak je pravda, že sa počítače raz vyrovnajú ľudskému mozgu, to, čo včera predstavila IBM, môže byť začiatok.



Americká spoločnosť po troch rokoch výskumu ukázala svetu nový, údajne revolučný typ počítačového čipu. Ten pracuje podobným systémom ako ľudský mozog.

Dokáže sa učiť?

Mohol by byť stavebným kameňom kognitívnych počítačov, ktoré by sa dokázali učiť z vlastných „skúseností“, vytvárať hypotézy či rozoznávať ľudí na fotografii či na videu. A navyše, pracovali by rýchlejšie a efektívnejšie.

Doteraz počítače pracujú na von Neumannovom systéme postupných krokov. Nový čip by mal fungovať ako mozog – naraz by paralelne dokázal robiť masívne množstvo operácií. Vďaka tomu by spracoval oveľa viac dát ako doteraz.



Ľudský mozog má miliardy mozgových buniek – neurónov, ktoré spájajú bilióny synapsií. Dva prototypy, ktoré predstavila spoločnosť, obsahujú 256 „počítačových neurónov“. Jeden z nich má 262 144 „programovacích synapsií“, druhý 65 536 „učiacich synapsií“.

Cieľ spoločnosti je vybudovať systém s desiatkami miliárd neurónov a stovkami biliónov synapsií, ktorý by mal byť veľký asi ako skutočný ľudský mozog a spotrebovať by mal iba 1 kilowatt energie.



„Je to nová generácia počítačov, ktorá prekoná prekážky tých súčasných,“ povedal podľa Bloomberg šéf projektu Dharmendra Modha. „Tieto čipy sú ďalší významný krok v evolúcii počítačov od počítacích strojov po učiace sa systémy,“ dodal Modha. Tie by podľa neho mali mať schopnosť vnímať svet – vďaka senzorom – a dokázali by tieto informácie okamžite spracovať a vyhodnotiť.

Najskôr o sedem rokov

Spoločnosť na projekte v spolupráci s vybranými americkými univerzitami pracuje tri roky. O zmysle výskumu sa jej podarilo presvedčiť výskumnú agentúru amerického ministerstva obrany DARPA – po 20 miliónoch dolárov im vo štvrtok dali ďalších 21 miliónov.



Od čipu k počítaču je však ešte dlhá cesta. Podľa Modhu budú prvé kognitívne systémy hotové najskôr o sedem až o desať rokov.