Únik pred lavínou v Need for Speed: The Run

Najnovší trailer neobsahuje žiadne zábery z hrania, no predstavuje jednu oblasť, do ktorej pri ceste naprieč celou USA nazrieme.

18. aug 2011 o 12:40 Ján Kordoš

série Need for Speed sa znovu ponesie skôr na arkádovej vlne hrateľnosti, avšak novinkou bude silnejšie zviazanie s príbehom a dokonca sa dočkáme i QTE minihier, v ktorých nebudeme pretekať, ale sledovať počínanie hlavného hrdinu. Najnovší trailer z Need for Speed: The Run neobsahuje žiadne zábery z hrania, no predstavuje jednu oblasť, do ktorej pri ceste naprieč celou USA nazrieme. Zasnežená krajina poteší vždy, lavína už menej... Zdroj: Fileshack