Radovánky so zombíkmi v Dead Rising 2: Off The Record

Zombie masaker Dead Rising 2 sa nám páčil, avšak námietok sme mali možno až podozrivo veľa.

17. aug 2011 o 20:15 Ján Kordoš

Dead Rising 2 sa nám páčil, avšak námietok sme mali možno až podozrivo veľa. Napraviť by to mohol Dead Rising 2: Off The Record. Za klasické pokračovanie tento titul považovať nemôžeme, pretože známe prostredie nám osvieži nový hrdina: Frank z prvého dielu. Fotoreportér nechce ponechať nič na náhode a vo videu nám prezentuje ako správne fotiť. Zombíkov. A sekať. A bude to zrejme zábava už len pre šialené oblečenia, ktoré na seba budeme môcť navliecť.