Príbehové pozadie Kingdoms of Amalur: Reckoning

Možno vás grafické spracovanie na prvý pohľad nevtiahne a celé vám to príde ako príliš povrchné, ale to neznamená, že zážitok to nemôže byť epický.

17. aug 2011 o 17:35 Ján Kordoš

Kingdoms of Amalur: Reckoning od 38 Studios / Big Huge Games sa postupne začína dávať o sebe vedieť viac a viac – a dokonca nás tento projekt začína i zaujímať a priťahovať. V najnovšom videu sa dozviete čo si o príbehu. Najhoršie však je, že si budeme musieť počkať až do 7. februára 2012.