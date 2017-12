The Secret World ukazuje pútavé svety

Nórski vývojári z Funcomu síce nepatria medzi špičku žijúcu v žiari reflektorov, no na ich projekty sa vždy nesmierne tešíme.

16. aug 2011 o 13:00 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/21632/

Zo žánru, v ktorom dominujú projekty z Ázie a World of Warcraft, sa nevytratia ani svojimi ďalšími hrami. The Secret World vyzerá hneď na prvý pohľad úplne inak ako zvyšok produkcie v tomto hernom segmente. Hoci budeme s vytvoreným hrdinom bojovať, veľký dôraz je kladený i na skúmanie prostredia, pričom jednotlivé svety sú skutočne zaujímavé a neotrelé. Stačí sa pozrieť na vývojársky denník, v ktorom nájdete hneď niekoľko pútavých miest. Toto je MMORPG, do ktorého sa pozrieme skutočne radi, nepripomína x-krát naklonované fantasy.

Zdroj: Fileshack