Desať počítačových myší, ktoré chcú viac, ako hýbať šípkou

Funkcia počítačovej myšky sa nezmenila celé desaťročia. Od momentu, kedy drevená škatuľka s gombíkmi pohla šípkou na obrazovke nič nové nepobrala. Snáď iba koliesko hýbe textom na obrazovke bez toho, aby sa myš musela pohnúť z miesta. Čo všetko chceli myš

16. aug 2011 o 13:05 Milan Gigel

i robiť navyše?

1. Zráta všetky drobné

Ak vie myš pohybovať kurzorom po obrazovke, prečo by nemohla počítať výplaty? Znie to síce lákavo, avšak pri našej lenivosti vypínať počítače je podobná výbava nezmyslom. Kto už by len túžil po každodennej masáži dlane hranatými tlačidlami? Niekto v Canone asi áno.

2. Haló, kto tam?

Myš umazaná lojom z rúk môže premastiť aj líca tých, čo majú záujem o myšku, s ktorou možno telefonovať. Stačí ju prepojiť s populárnym Skype-om a môžete sa pustiť do prezváňania kontaktov. V ére notebookov to môže znieť lákavo, výrobcovia však robia všetko pre to, aby sme si vystačili s výbavou zabudovanou priamo v nich.

3. Placka, ktorá chodí spávať do teplúčka

Ak je niektorá z počítačových myší pre notebooky unikátom, určite je to tá od HP, ktorá chodí spávať do nevyužitého slotu pre rozširujúce karty. Placka s výklopným ramenom síce nie je žiadnym ergonomickým zázrakom, akosi však upadla do zabudnutia skôr, ako sa udomácnila na našich stoloch.

4. S hlavou v oblakoch

Aj myši majú svoje sny a nájdu sa aj také, ktoré už nebaví ryť rypákom stolovú dosku. Lietajúca Air Mouse od Logitechu funguje aj vo vzduchu bez toho, aby mala výhľad na stôl. Mala by si však dať pozor na to, aby nezačala šípka na obrazovke pohybovať ňou.

5. Pśśśśśśśś a je po práci

Nik sa vo svete počítačov nenafukuje viac, ako myška JellyClick. Mäkký vzduchový vankúšik môže byť pod ťažkou dlaňou na nezaplatenie, avšak iba do momentu, kedy sa myška nerozhodne preskúmať stojan so spinkami a špendlíkmi.

6. Zaduj vetrík, zaduj

S potením rúk v pekelne horúcej kancelárii je vraj definitívny koniec. Ventilátor zabudovaný v tele myšky pomaly preháňa dlaňou vzduch, aby sa ruka na zapotenom plaste nekĺzala viac, ako je nutné. Ak by ste mali pocit, že stolový ventilátor spraví rovnakú prácu, mali by ste vedieť, že papiere na stole majú na vec iný názor.

7. Dáte si kávu, čaj alebo teplú myš?

Ak dokáže myška ruku chladiť prúdom chladného vzduchu, prečo by ju v zimných mesiacoch nemohla ohrievať? Stačí len zapnúť sýtič kúrenia a máte o teplo v hrsti postarané.

8. Mydielko, ktoré nepení

Aj tá najčistotnejšia myš sa umaže aj bez toho, aby ju človek používal v dielni či kuchyni. Belkin má recept, ako udržať hygienu pod kontrolou. Zoberte si so sebou myš do sprchy a bude rovnako žiarivá, ako v momente keď ste ju vybalili zo škatuľky. Len pozor, aby sa neutopila.

9. Game over!

Klikanie v excelovských tabuľkách je nuda a to isté platí v niektorých momentoch pre internet. Čo by ste povedali na zopár akčných hier, pri ktorých si zaspomínate na staré časy pred televíznou obrazovkou? Myš od Geniusu neskrýva v sebe ani zrkadielko, ani pudrenku. Iba herný ovládač so všetkým čo k nemu patrí.

10. Chvostík s písmenkami

Ukecanú myš spoznáte podľa toho, že aj keď jej zalepíte pysk, vychádzajú z nej papieriky popísané písmenkami. Áno, aj takéto myši sa objavili v ponuke predajcov. Poznáte niekoho, kto ju má?