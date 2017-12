História série The Legend of Zelda

Legendárna séria The Legend of Zelda oslavuje 25. narodeniny.

16. aug 2011 o 18:55 Ján Kordoš

Prvú návštevu mýtického kráľovstva Hyrule mali hráči za sebou pred 25 rokmi. Uplynulo už štvrťstoročie od okamihu, kedy herný vývojár Nintenda, Shigeru Miyamoto, uviedol svoju dobrodružnú hru The Legend of Zelda na trh. Celosvetovo sa predalo pod touto značkou už 62 miliónov hier, naposledy debutovala Zelda na handhelde Nintendo 3DS po prvýkrát v 3D spracovaní. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D sa začala predávať len prednedávnom a môžeme ju smelo zaradiť medzi to najlepšie, čo na nové Nintendo momentálne zoženiete.

Názov The Legend of Zelda je odvodený od princeznej Zeldy, s ktorej pomocou chce získať zlý černokňažník Ganondorf absolútnu kontrolu nad silami Triforce. Pri každom ďalšom Ganondorfovom pokuse sa ale vždy objaví tichý mladík Link, ktorý jeho plány zakaždým prekazí. Rozprávkový podtón statočného hrdinu, ktorý zachráni princeznú a kráľovstvo nič neuberá na chytľavej atmosfére a vynikajúcej hrateľnosti.

Za 25 rokov existencie série sa od diel od dielu mení príbeh i samotné postavy. Niektoré témy sa však tiahnu naprieč každým pokračovaním: hrdina je odetý do zeleného oblečenia, v rukách drží legendárny meč Master Sword, ktorým vyháňa zlo z kráľovstva Hyrule a na konci vždy zachráni princeznú Zeldu.

Hra The Legend of Zelda: Ocarina of Time je považovaná nielen za jednu z najlepších hier celej série, ale aj v celej histórii videohier. Pôvodne vyšla v Európe v roku 1998 pre konzolu Nintendo 64 a dočkala sa uznania za inovatívnu hrateľnosť akčnej časti, ktorá bola kombinovaná s pútavým príbehom a výborne napísanými postavami. Titul The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D prichádza s ďalšími vylepšeniami originálu, ktoré využívajú možnosti handheldu Nintendo 3DS. Okrem trojrozmerného spracovania je to napríklad aj nová ovládacia schéma a interface.

Časový vývoj hier v sérii The Legend of Zelda

The Legend of Zelda

Nintendo Entertainment System (NES) - 1987

Princ temnoty Ganon zajal princeznú Zeldu, ktorú miluje celé kráľovstvo Hyrule. Skôr ako bola zajatá, stihla Zelda rozbiť magický artefakt Triforce of Wisdom a jeho osem kúskov rozmiestniť po celom kráľovstve. Hrdina Link sľubuje, že tieto kúsky získa späť a zachráni Zeldu.

Zelda II - The Adventure of Link

NES - 1988

Záhadný čarodejník nakazil Zeldu, ktorá následkom toho upadla do večného spánku. Link zisťuje, že sa kúzelník ukryl v prastarých ruinách Veľkého Paláca, ktorý navyše zabezpečil magickou bariérou. Tú môže Link preraziť v jedinom prípade: musí získať časti magického kryštálu, ktoré sú ukryté po celom kráľovstve Hyrule. Samozrejme sa to Linkovi znovu podarí.

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Super Nintendo Entertainment System (SNES) - 1992

Vládu nad kráľovstvom Hyrule získal zlý černokňažník Agahnim, ktorý navyše použil svoju silu a moc na to, aby oslobodil Ganona uväzneného v Temnom Svete. Po záchrane Zeldy musí Link oslobodiť taktiež nasledovníkov Siedmych Mudrcov, ktorí pred dávnymi časmi uväznili Ganona.

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Game Boy - 1993

Behom plavby po mori sa Link beznádejne stratí a stroskotá na brehoch ostrova Koholint. Pomáha na ňom tunajším obyvateľom pri obnove ôsmych Nástrojov Sirén a prebudení Veternej Ryby.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Nintendo 64 - 1998

Mladík Link bol oklamaný Ganondorfom, kráľom zlodejov Gerudo. Vďaka Linkovej pomoci získava prístup do oblasti Sacred Realm, kde sa dostáva k sile Triforce a má dostatok sily k tomu, aby si zotročil celú zem. Link musí používať magickú okarínu nielen pri cestovaní naprieč celým kráľovstvom Hyrule, ale aj pre cesty v čase, aby zem znovu oslobodil od Ganondorfa.

The Legend of Zelda: Majora's Mask

Nintendo 64 - 2000

Hra je zasadená nejaký čas za udalosti, ktoré sa odohrali v predošlom dobrodružstve Ocarina of Time. Link sa objavuje v zemi Termina, ktorá je ohrozovaná nebezpečným počínaním Skull Kida. Ten je posadnutý temnou silou relikvie Majora's Mask. Link má iba 72 hodín na to, aby zastavil skazu celej krajiny, do ktorej sa rúti. Znovu bude cestovať v čase späť.

The Legend of Zelda: Oracle of Ages

Game Boy Color - 2001

S využitím legendárnej sily Triforce cestuje Link do vzdialenej zeme Labrynna. Čarodejnica Tieňov Veran má diabolský plán (a možno sa pri tom i diabolsky smeje): chce pozmeniť minulosť Labrynny, aby mohli jej duše vládnuť v súčasnosti. Ľsťou a podvodom získa Veran sílu Naryu a vydáva sa na 400-ročnú cestu do minulosti. Súčasnosť sa v Labrynne na základe činov Verany okamžite drasticky zmení a Čarodejnica Tieňov tak môže konečne dokončiť svoj temný plán. Lenže príde Link, použije magickú Harfu, ktorá mu umožňuje cestovať v čase, získa Esenciu Času a zachráni svet.

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

Game Boy Color - 2001

Link je po magickom presune do rozľahlého sveta Holodrum svedkom ďalšieho vyčíňania zla. Po moci túžiaci generál Onox vyvolá obrovskú búrku, unesie krásnu tanečnicu a veštkyňu Din. Nie však, aby mu po nociach tancovala, ale využije schopnosti Din k tomu, aby uvrhol prírodné sily do chaosu, takže je len a len na Linkovi, aby nastolil v zemi opäť poriadok. Po získaní ôsmych Esencií Prírody môže dať silu stromu Maku, a tak vrátiť prírodu a ročné obdobia do pôvodného, normálneho stavu.

The Legend of Zelda: A Link to the Past - Four Swords

Game Boy Advance SP - 2003

Zlý čarodejník Agahnim získal vládu nad kráľovstvom Hyrule a použil svoju moc k oslobodeniu Gaona z väzenia v Temnom Svete. Potom ako Link zachránil princeznú Zeldu z Agahnimovej moci, prebudil i nasledovníkov Siedmich Mudrcov a porazil Ganona. Vo Four Swords získava Linka silu meča Four Sword, ktorý okrem iného dokáže svojho majiteľa rozdeliť na štyri identické klony. Štyria Linkovia teda spoja svoje sily, aby oslobodili Zeldu z rúk zlého čarodejníka vetra Vaatiho.

The Legend of Zelda: The Wind Waker

GameCube - 2003

Príbeh sa začína únosom Linkovej sestry obrovským vtákom, čo nášho hrdinu nenechá chladného a vydáva sa preto na epickú cestu za záchranou svojho súrodenca. Nebude to však až tak jednoduché a Link pri svojom putovaní zistí, že musí vyriešiť viacero problémov, naučí sa riadiť svoju plachetnicu medzi ostrovmi a zachráni svet pred skazou jedine vtedy, ak si osvojí využívanie sily vetru.

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Game Boy Advance - 2004

Čarodejníkovi vetra Vaatimu sa podarilo dostať zo svojho väzenia v prastarom mýtickom meči, ktorý bol rozbitý. Okamžite sa začína kráľovstvom Hyrule šíriť skaza a nešťastie. Jedinou možnosťou ako Vaatiho zastaviť, je opravenie meča, v ktorom bol Vaati dlhé roky uväznený a dostať ho tam znovu. Potrebné vedomosti k oprave majú však len bytosti Minish, ktoré žijú v zemi a sú dospelými očami neviditeľné. Tejto dôležitej úlohy sa zhostí mladík Lonk, ktorý musí preskúmať svet Minish a používa pritom magický klobúk.

The Legend of Zelda: Four Swords Adventures

GameCube - 2005

Linkovo posledné dobrodružstvo sa začína v okamihu, kedy čarodejník vetra Vaati začína robiť opäť problémy napriek tomu, že bol uväznený pomocou magického meča Four Sword. Princezná Zelda záhadne zmizne a Link je klamstvom vtiahnutý do Vaatiho oslobodenia. Link musí teda znovu využiť silu meča, naklonovať sa a ukázať Vaatimu, kto je tu pánom. A zachrániť Zeldu.

The Legend of Zelda: Twilight Princess

Wii / GameCube - 2006

Linkov jednoduchý život chovateľa oviec sa razom obráti naruby v momente, kedy sú unesené jeho deti z osady a celá krajina je uvrhnutá do temnoty. V paralelnom kráľovstve je navyše Link premenený na vlka, a tak sa musí naučiť používať svoje nové schopnosti a oslobodiť kráľovstvo Hyrule i princeznú Zeldu spod nadvlády tieňov. Twilight Princess vyšla na Nintendo GameCube a Wii, pričom druhá verzia využívala pohybové ovládanie, čo umožňovalo hráčom používať niektoré reálne pohyby.

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

Nintendo DS - 2007

Dej sa odohráva niekoľko mesiacov po udalostiach v The Wind Waker a sledujeme príbeh Linka, ktorý hľadá stratenú Tetru. Vďaka záhadnému artefaktu Phantom Hourglass môže Link cestovať hlboko do nebezpečných kobiek bez akéhokoľvek zranenia. Po prvýkrát sa Zelda objavila na NDS a umožnila tak hráčom ovládať Linka prostredníctvom dotykových displejov.

The Legend of Zelda: Spirit Tracks

Nintendo DS - 2009

Dej tejto hry sa odohráva 100 rokov po poslednom dobrodružstve Phantom Hourglass, Link sa musí postaviť zlému Chancellorovi Coleovi, ktorý uniesol Zeldu, aby oživil pradávneho Kráľa Démonov. Link sa učí pri železnici, a tak nasadne na svoj vlak a vydáva sa obnoviť chýbajúce koľajnice, aby zabránil spomínanému oživeniu.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

Nintendo 3DS - 2011

Najnovšia hra zo sveta The Legend of Zelda prináša v podstate "iba" vylepšené užívateľské rozhranie a 3D zobrazenie. Stačí to, hlavne ak ste sa s predlohou ešte nestretli.

Séria The Legend of Zelda je nesmierne rozšírená a bohatá na rôzne dobrodružstvá. Ak sa pokúsite do hry ponoriť a prestanete vnímať až japonsky zbytočnú infantilnosť, istotne sa budete kráľovsky baviť. Vopred odsúdiť túto sériu by nebolo rozumné. Veď ktorá séria sa môže pochváliť tým, že je medzi nami už 25 rokov a má na svojom konte desiatky miliónov predaných kópií?

Zdroj: tlačové materiály spoločnosti Conquest, YouTube