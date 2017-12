Jediný výstrel môže zmeniť históriu

16. aug 2011 o 11:40 Ján Kordoš

Sniper Elite V2 sa nám predstavilo pred niekoľkými mesiacmi, no odvtedy o tomto projekte nepadlo ani slovo. Pripomína sa nám teaserom, ktorý síce neobsahuje žiadne zábery z hrania, no príjemne navnadí na tak trochu iné strieľanie, než sme zvyknutí z Call of Duty či Medal of Honor. Dátum vydania zatiaľ vývojári z Rebellionu (vydavateľom je 505 Games) nespresnili, medzi hernými platformami chýba PC.

video //www.sme.sk/vp/21629/

Zdroj: Fileshack