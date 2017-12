Úrad pri licenciách pre operátorov pochybil

Poplatok pre T-­Mobile a Orange rátal úrad zo zlých údajov, svoje výpočty neodôvodnil.

15. aug 2011 o 0:00 Adam Valček

Dvaja najväčší operátori môžu byť úspešní, ak napadnú predlžovanie licencií na súde. Či to však urobia, zatiaľ nevedno.

BRATISLAVA. Orange a T-­Mobile majú podľa výpočtov Telekomunikačného úradu stratiť do roku 2021 asi 2,3 milióna zákazníkov. Aj o takéto odhady oprel úrad rozhodnutia, ktorými predĺžil ich GSM licencie na ďalšie desaťročie.

Nevedno, či išlo o matematiku, alebo o prosté odhady. V rozhodnutiach sa nespomína žiadna analýza trhu. „Nejde o matematický výpočet, ale o predpokladaný vývoj na trhu,“ tvrdí hovorca úradu Roman Vavro.

Rozhodnutia však majú viaceré nedostatky. Takmer polovica údajov, ktoré sa týkajú výnosov a počtu zákazníkov, nesedí s výročnými správami operátorov. To môže vyústiť až do situácie, že im štát bude musieť vrátiť časť poplatkov splatných do 7. septembra.

Konštanta bez dôvodu

T-Mobile má podľa rozhodnutí zaplatiť 47,8 milióna eur, Orange zas 40,7 milióna eur. Výška poplatkov má zodpovedať sume jednomesačných tržieb operátorov v roku 2016. Tržby si odhadol úrad.

Prečo má ísť o mesačné tržby, teleúrad v rozhodnutí neodôvodnil. Bez odôvodnenia tak mohol poplatok určiť akokoľvek. Úrad sa obhajuje tým, že žiadna norma mu metodiku výpočtu neurčuje. „Preto sme sa rozhodli použiť mesačné výnosy,“ povedal Vavro.

Odôvodnenie metódy chýba aj partnerovi advokátskej kancelárie bnt Dávidovi Oršulovi, ktorému SME rozhodnutia dalo preštudovať. „Pred súdom by preto s veľkou pravdepodobnosťou mohlo dôjsť k zrušeniu častí, ktoré sa týkajú výšky poplatku.“

Absentujúca právna úprava podľa Oršulu len zdôrazňuje potrebu riadneho zdôvodnenia, ktoré tam chýba.

Nie je zrejme možné, aby každý, kto si rozhodnutia prečíta a nie je odborníkom v danej oblasti, veciam porozumel. Roman Vavro,

hovorca Telekomunikačného úradu SR

Ubral státisíce zákazníkov

Ak aj úrad zdôvodnil použitú metódu, pri svojich výpočtoch vychádzal zo zlých údajov. Výnosy a počty zákazníkov v rozhodnutiach sa nezhodujú s výročnými správami operátorov.

T-Mobile mal vlani podľa úradu 2,1 milióna zákazníkov, no v reáli ich bolo o 300-tisíc viac. Nezrovnalosti sú aj v ďalších rokoch.

Firme Orange síce počty klientov sedia, no chyby sú vo výnosoch. V roku 2007 podľa úradu vybrala od zákazníkov o 1,4 miliardy korún menej, ako to uvádza výročná správa. Podobné chyby má úrad aj pri ďalších štyroch rokoch.

Firme T-­Mobile zas regulátor výnosy nafúkol. V roku 2005 jej pridal 433 miliónov korún.

Úrad sa bráni tým, že množstvo zákazníkov sa vo svete počíta rôzne. „Ich počty sú stanovené na základe konzultácií s operátormi,“ tvrdí Vavro. Operátori sa v minulosti vyjadrili, že metodiku s úradom nekonzultovali. Rozhodnutia úrad komentovať nechce, ešte totiž nie sú právoplatné.

France Telecom: Je to veľa

K zisteniam SME sa nechceli vyjadriť ani operátori. Rozhodnutia analyzujú a či sa proti nim odvolajú, rozhodnú ich zahraniční akcionári.

„Nemôžem odpovedať na vaše otázky,“ reagovala Sylvia Braunleová z Deutsche Telekomu, pod ktorý patrí T-­Mobile.

France Telecom, ktorému patrí Orange, bol o málo výrečnejší. „Sme prekvapení z vysokého poplatku,“ povedal hovorca francúzskej korporácie Tom Wright. Zatiaľ podľa neho nebolo rozhodnuté, či sa Orange proti rozhodnutiu odvolá.