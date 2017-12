Efektné zábery z Ace Combat: Assault Horizon

Spoločnosť Namco Bandai je istotne na svoju sériu arkádových simulátorov stíhačiek Ace Combat náležite hrdá. Aj má byť prečo.

15. aug 2011 o 18:50 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/21628/

Najnovší zostrih záberov priamo z hrania a animovaných sekvencií hovorí jasnou rečou. Tešiť sa môžeme predovšetkým na atraktívne a pompézne dobrodružstvo, v ktorom pôjde predovšetkým o hrateľnosť. Zamerania na realistické prvky či dokonca simulovanie pilotáže si vyhoďte z hlavy. Prečo by nám to však malo vadiť, keď HAWX 2 bola síce vizuálna nádhera, no čo sa zábavy týka hra pohorela.

Zdroj: Fileshack