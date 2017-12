TrackMania2 bez neohľaduplnej DRM od UbiSoftu

Fanúšikovia série TrackMania, čiže arkádových pretekov na šialených tratiach, sa DRM od UbiSoftu obávať nemusia.

15. aug 2011 o 16:50 Ján Kordoš

Bez prístupu k internetu hru nielenže nespustíte, ale pri výpadku (a spustenej hre) si pozíciu neuložíte a musíte čakať, kým sa spojenie znovu obnoví. A to je len špička ľadovca. Pôvodne spoločnosť UbiSoft reklamovala totožný termín vydania hier pre všetky platformy (viď. posuny Assassin's Creed), avšak ako sa ukazuje, PC verzie hier od UbiSoftu i tak meškajú aj niekoľko týždňov: Call of Juarez: The Cartel alebo Driver: San Francisco.

Fanúšikovia série TrackMania, čiže arkádových pretekov na šialených tratiach, sa však obávať nemusia. Hoci je vydavateľom UbiSoft, nebude vyžadovať krkolomné DRM, ktoré Ubi presadzuje do všetkých svojich projektov. Najnovší diel TrackMania2: Canyon tak bude nutné len zaregistrovať cez internet pri inštalácii a samotné hranie nebude obmedzované stavom internetového pripojenia a bude možné si hru vychutnať i offline. Pomerne nečakaný krok a UbiSoft bližšie neuviedol, prečo sa k tomuto kroku odhodlal a či to znamená zmenu stratégie používania DRM pri PC hrách. TrackMania2: Canyon vychádza 14. septembra.

Zdroj: Shacknews