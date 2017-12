Vražda, smrť a zabitie v HD

V čase vydania prvého dielu akčnej hry MDK od Shiny Entertainment dlho hráči špekulovali, čo má skratka MDK znamenať, nebolo ta trhu príliš mnoho strieľačiek s atmosférou a spracovaním.

15. aug 2011 o 14:45 Ján Kordoš

Nech ste si pred 14 rokmi vykladali MDK ako Murder, Death, Kill (správny význam skratky) alebo Mission: Deliver Kindness či Mothers Day: Kisses, s hlavným hrdinom Kurtom ste si istotne užili svoje. Legenda sa dočkala i pokračovania (MDK 2) od BioWare, o ktorej remake-u do HD podoby sa začalo hovoriť už viac než pred rokom. A odvtedy nič - ak nerátame konzolovú verziu, ktorú si užili len hráči Nintenda Wii.

MDK a MDK 2 v pôvodnej podobe už na PC nejaký ten mesiac zoženiete (napríklad na God Old Games alebo aj Steame), avšak až v priebehu septembra tohto roku prinesú vývojári z Overhaul na trh plnohodnotný HD remake exkluzívne na Beamdog.com. Ale len druhý diel. Síce nám to, ako nepolepšiteľným nostalgikom, vohnalo zopár slzičiek do očí, zaženieme smútok pri ovládaní Maxa (pes so šiestimi končatinami, štyrmi zbraňami v packách a cigarou v kútiku úst), Doktora (topinkovač ako zbraň?) a Kurta (hrdina pôvodnej hry, ktorý je navlečený do čierneho kostýmu pripomínajúceho latex, s podivnou prilbou na hlave).

Invázia mimozemšťanov v psychadelickom prostredí je niečo odlišné od Call of Duty a bizarností predsa nikdy nie je dosť. Až sa núka otázka, ktorý HD remake legendy by ste chceli na svojich obrazovkách vidieť vy? Čo napríklad taký Dungeon Keeper?

Zdroj: Shacknews