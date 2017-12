V NHL 12 si vyskúšame legendárnych hokejistov

Spoločnosť Electronic Arts oznámila, že hokejový simulátor NHL bude obsahovať deväť legendárnych hokejistov, ktorí zabávali milióny ľudí svojim umením na úzkych klziskách.

15. aug 2011 o 13:55 Ján Kordoš

Okrem toho si hráči budú môcť zaradiť legendy do zostavy ktoréhokoľvek tímu v režime Be a GM alebo zbierať nesmierne vzácne karty legiend a používať ich v režime Hockey Ultimate Team. V režime Be a Pro sa ako virtuálni hokejisti snažíme bojovať o post "nasledujúcej veľkej legendy", prekonávať rôzne štatistické rekordy. Nakoniec nás neminie ani priama konfrontácia s legendami v zápasoch 1 na 1 (v režimoch Rýchla hra, Online a Bitka o pohár), kde si budeme môcť odpovedať na otázku, či by sa hviezdy minulosti vyrovnali súčasným hráčom.

Prvá trojica legiend, ktorá sa v NHL 12 objaví, je skutočne nabitá hviezdnymi menami. Veď Wayne Gretzky, Ray Bourque alebo nedávny nováčik v americkej Sieni slávy - nezničiteľný Chris Chelios - je partia, ktorej by nejeden súčasný hokejista vzdal pokorne hold. Ďalšie legendy budú predstavované predbežne v priebehu nasledujúcich týždňov. Demoverzia NHL 12 bude celosvetovo dostupná 23. augusta na Xbox Live a Playstation Network, predaj hry na tuzemskom trhu EA zaháji 9. septembra tohto roku.

video //www.youtube.com/embed/YIEtruci3Gs

Zdroj: PR