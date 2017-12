Mobilný operátor prichádza s ochranou detí pred nevhodnými stránkami

Až 27,2 % rodičov sa vôbec nezaujíma o to, čo ich deti robia na internete, a 64,4 % detí uvádza, že nemajú v rodine vytvorené pravidlá na jeho používanie. Vyplynulo to z prieskumu neziskovej organizácie eSlovensko.

15. aug 2011 o 11:26 TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) -

Keďže internet prináša mnohé riziká, ktoré si deti navyše nemusia vždy uvedomovať, Slovak Telekom sa rozhodol ponúknuť rodičom novú efektívnu formu ochrany detí pred nevhodným obsahom - Rodičovská kontrola, ktorá umožňuje blokovať nevhodné stránky na internete v rámci rôznych úrovní podľa veku dieťaťa. Služba je bezplatná a nie je nutné ju inštalovať.

Internetové stránky sú zaradené do 54 kategórií, ktoré sú na základe odporúčania detských psychológov zoskupené v štyroch úrovniach ochrany podľa veku: prísna vhodná pre deti do 6 rokov, stredná vhodná pre deti od 7 do 12 rokov, mierna vhodná pre deti od 13 do 18 rokov, nízka vhodná pre dospelých, nie je blokovaný žiadny obsah.

TASR informoval Slovak Telekom.