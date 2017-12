Nintendo ponúka po zlacnení 3DS hry zdarma

Po pomerne neočakávanom zlacnení prenosnej konzoly Nintendo 3DS sa japonský gigant rozhodol vyjsť v ústrety zákazníkom, ktorí si tento handheld už zakúpili za pôvodnú cenu.

15. aug 2011 o 12:00 Ján Kordoš

Jedinou nutnosťou bola registrácia a stiahnutie si posledného firmware-u počas programu 3DS Ambassador, ktorý bežal do minulého piatku. Official Nintendo Magazine sa podarilo zistiť, že prvá várka hier pre NES by mala do virtuálneho obchodu, odkiaľ si ich budú môcť pôvodní majitelia prenosnej konzoly stiahnuť, doraziť už prvého septembra ako prioritné tituly, ktorými chce Nintendo preukázať vďaku svojim zákazníkom za dôveru i pri vyššej cene 3DS.

Neskôr sa objaví aj multiplayer podpora k týmto hrám a ďalšie bonusy ako napríklad pôvodný manuál v digitálnej podobe. Medzi NES titulmi nájdete napríklad klasiky ako Super Mario Bros, Donkey Kong Jr, Balloon Fight, Ice Climber a The Legend of Zelda s ďalšou päticou, ktorá nebola oficiálne predstavená. Síce ide o jednoduché arkády v strohom technickom spracovaní, svojou hrateľnosťou tieto nedostatky stierajú.

Druhá várka hier pre GBA sa objaví neskôr v priebehu tohto roku (napríklad aj s podporou in-game ukladania pozícii) a budeme si môcť vybrať z hier ako Yoshi's Island: Super Mario Advance 3, Mario Kart: Super Circuit, Metroid Fusion, WarioWare Inc: Mega Microgame$ a Mario vs. Donkey Kong a ďalšou päticou oficiálne predstavených hier. Na internete sa objavili aj správy o nechcenom úniku informácií o ďalších dvoch GBA hrách, ktorými by mali byť Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3 a Kirby & the Amazing Mirror.

Podobné akcie by pre majiteľov handheldov Nintenda mali pokračovať. Ostatní hráči, ktorí si Nintendo 3DS zakúpili až po zlacnení, si môžu všetky spomínané hry užiť taktiež, no za ne už budú musieť zaplatiť. S otvorenou náručou by sme od Nintenda privítali aj podporu prehrávania flash videa v internetovom prehliadači či aspoň podporu prehrávania videa v YouTube.

Zdroj: PR, Shacknews