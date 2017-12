Najkrajšia dovolenka je horiaci Londýn. Päť najlepších videí týždňa

Ako prerobiť pozvánku do britského hlavného mesta, prestrelka medzi Google a Microsoftom aj dokonalá fotka na Facebooku. Pozrite si populárne videá vybrané zo sociálnych sietí.

13. aug 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Krajina snov

Neviete, ktorú krajinu navštíviť? Pozývame vás do Británie. Takto nejako by sa dala parafrázovať povinná reklamná jazda, keby... Veď všetci vieme, ako vyzerali niektoré nočné ulice britskej metropoly ešte pred pár dňami. Kampaň You're Invited by dnes mohla vyzerať nejako takto.

video //www.youtube.com/embed/3gUMdnW_07s

Gmail Man

Mimochodom, akú e-mailovu službu používate vy? A vaši priatelia? Tak zmeňte ich názor, tvrdí Gmail. (Zrejme) Microsoft to zjavne pobavilo a reagoval po svojom. Niežeby si práve tieto dve firmy mali čo vyčítať.

video //www.youtube.com/embed/yXqrTfOWx60

Superpálkar

Je to taký obľúbený folklór. Zahŕňa nejaké naoko úžasné video a následné hádky, či to video je vlastne pravé. Klávesnicu by sme stavili, že toto pravé nebude, ale kto vlastne vie?

video //www.youtube.com/embed/W8SK0rk5jdE

Poraďte sa

Premýšľate občas nad svojou fotografiou na Facebooku? Aj my, aspoň dovtedy, kým nám ho Anonymous nezrušia. Vraj nový návod ponúka kozmetická firma L'Oreal, aj keď za takéto kolotočiarske používanie Photoshopu by sme infikovaným grafikom radšej prsty...

video //www.youtube.com/embed/ggX9AjSLfAw

Krásny svet

Pri súčasnom vývoji „finančných trhov" je vízia krásnej a ekologickej budúcnosti celkom odvážna. Ale keď už nás majú spasiť tie elektromobily, prečo neskúsiť aj čosi exkluzívnejšie? Teda, ak sa to vôbec dostane z nákresov na cesty.