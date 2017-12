Video z kooperatívneho hrania Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3 sa začína pomaly približovať a začína to byť cítiť. Battlefield 3 by mal tejto strieľačke nakopať zadok, atakuje nás videami už dlho, Modern Warfare 3 vyrazilo do boja po prvýkrát až na tohtoročnej E3. Víťaza však určíme až po vydaní oboch očakávaných titulov. Znovu nás čaká filmové strieľanie v neviditeľných tuneloch no s poriadne adrenalínovými zážitkami. Na odhalenie kampane je času dosť, teraz si pozrite zábery zo špeciálneho kooperatívneho módu Survival, v ktorom nepôjde o nič iné, než o prežitie niekoľkých nepriateľských vĺn. video //www.sme.sk/vp/21598/ Zdroj: Fileshack