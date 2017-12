Američania stratili lietadlo, ktoré obletí Zem za dve hodiny

Americká armáda včera testovala stroj, ktorý letí 20-­krát rýchlejšie ako zvuk. Lietadlo sa stratilo a samo sa zničilo.

12. aug 2011 o 0:00 Matúš Krčmárik, tasr

Falcon vzlietne vďaka rakete. Potom sa od nej oddelí a postupne sa dostane do vodorovnej polohy. Let zakončí v mori.(Zdroj: TASR/AP)

Falcon HTV-­2 Prvýkrát Falcon letel v roku 2010, vydržal deväť minút. Dosahuje rýchlosť 20­krát vyššiu ako rýchlosť zvuku. Druhý let môže byť posledný. Projekt zatiaľ nemá ďalšie peniaze.

WASHINGTON, BRATISLAVA. Nezáleží na tom, ako ďaleko je cieľ, ktorý si Američania zvolili na letecký zásah. Nezaleží ani na tom, kde sa nachádzajú ich jednotky.

Na akomkoľvek mieste budú schopní zasiahnuť do hodiny. Taký je cieľ projektu, v rámci ktorého budujú najrýchlejšie lietadlo na svete. Vyskúšať ho mali včera.

Lietadlo Falcon HTV­-2 by malo dosiahnuť rýchlosť Mach 20, teda dvadsaťnásobok rýchlosti zvuku, asi 21-­tisíc kilometrov za hodinu. Let z Londýna do Sydney by tak zvládlo za necelú hodinu.

Druhý test sa však skončil fiaskom. Americká armáda stratila počas testu s bezpilotným lietadlom kontakt. Agentúra pre výzkum pokročilých obranných projektov (DARPA) následne stručne informovala, že lietadlo automaticky aktivovalo systém na vlastné zničenie. Ďalšie podrobnosti ohľadne letu nezverejnili.

Do vzduchu vďaka rakete

Prvý test sa uskutočnil už v roku 2010. Ten veľmi úspešne nedopadol, keďže pre technické problémy ho predčasne ukončili po deviatich minútach.

Americká Agentúra pre pokročilé obranné výskumy (DARPA), ktorá projekt financuje, vtedy uviedla, že prvý let slúžil na to, aby „sa zlepšili aerodynamické modely a aby sa optimalizoval dizajn stroja na ďalší let“.

Udržať totiž lietadlo v rýchlosti vyššej ako päťnásobok rýchlosti zvuku je pre vedcov ťažkou úlohou, ktorú sa snažia riešiť už roky.

Falcon síce testovali pomocou počítačových modelov a vo vzdušných tuneloch, ale aj tie vedia nasimulovať maximálne Mach 15. Preto je také dôležité vyskúšať možnosti Mach 20 v praxi.

Jednou z najťažších úloh je naprojektovať materiál, ktorý vydrží obrovské teploty. Lietadlo totiž čelí takmer 2000 stupňom Celzia, čo je viac ako teplota topenia ocele.

Falcon ani neštartuje rovnako ako iné lietadlá. Pri teste ho do vzduchu vynesie raketa, ktorú odpália v Kalifornii. V atmosfére sa od rakety odpojí a postupne sa dostane do vodorovnej polohy a preletí nad Tichým oceánom. Do neho padne asi po pol hodine pri atole Kwajalein, 4-­tisíc kilometrov od Kalifornie.

Druhý a posledný?

Aspoň tak si to naplánovala DARPA. Falcon mal vzlietnuť už v stredu, no pre nevhodné počasie to preložili na štvrtok. Aj to ukazuje na veľkú slabinu nového stroja.

Dokáže síce teoreticky zbombardovať akékoľvek miesto na svete, no len vtedy, ak je pri štarte dobré počasie. Aj jeho nasadenie do akcie je stále v nedohľadne.

Jedným z hlavných dôvodov sú financie. Kým technologickí nadšenci upierajú zrak do Kalifornie, vo Washingtone riešia obrovský dlh krajiny. DARPA dostala peniaze len na tento let, ak nedostane ďalšie, bude druhý let Falconu aj posledným.