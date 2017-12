Apple stopol v únii predaj tabletu od Samsungu

Rozhodnutie súdu spomalí uvedenie nového tabletu na trh. Samsung súd spochybňuje.

10. aug 2011 o 14:58 Adam Valček

Agentúrnu správu sme o 19:24 nahradili autorským článkom.

BRATISLAVA. Patentová vojna technologických korporácií dorazila v utorok na starý kontinent.

Krajský súd v nemeckom Düsseldorfe totiž vydal na podnet americkej firmy Apple predbežné opatrenie, ktorým zakázal v krajinách Európskej únie predávať nový tablet Galaxy Tab 10.1 z dielne kórejského Samsungu.

Jeho predaj je dnes možný jedine v Holandsku, kde musí byť vydané osobitné súdne opatrenie. Apple už požiadal o jeho vydanie. Súd zakázal aj predaj v Austrálii.

Rovnaký dizajn?

Apple namieta, že novou generáciou tabletu Galaxy Tab Samsung skopíroval dizajn amerického iPadu 2. Už v apríli preto Apple zažaloval kórejskú konkurenciu v americkej Kalifornii. O tejto žalobe súd ešte nerozhodol.

„Nie je náhoda, že Samsung v poslednom čase uviedol produkty, ktoré vyzerajú úplne ako iPhone a iPad. Tak tvarom zariadení, ako aj užívateľským rozhraním a aj balením,“ povedala pre Bloomberg hovorkyňa Apple Kristin Huguetová.

Týmto vyjadrením nenaráža len na nový tablet od Samsungu, ale aj dotykový telefón Galaxy SII, ktorý sa dizajnom podobá na iPhone štvrtej generácie.

Samsung sa proti rozhodnutiu odvolal. „Súdom sme neboli upozornení na podanie návrhu Apple, rozhodnutie bolo vydané bez nášho vypočutia,“ povedal hovorca firmy Kim Titus pre Bloomberg.

Apple sa podľa jeho hovorkyne bráni žalobami len proti tomu, aby jeho produkty neboli „úplné kopírované“ inými firmami.

Britský denník Daily Telegraph pripomína, že firma stratí najmenej niekoľko týždňov, kým bude môcť nový Galaxy Tab uviesť na európsky trh. O jeho odvolaní má pritom rozhodovať rovnaký sudca ako o žalobe.

Nádej pre Android

Staršiu verziu Galaxy Tabu u nás predávajú obchody s elektronikou, je aj v ponuke operátorov. Nepredáva sa však masovo. Nádeje sa vkladali do novej generácie, ktorá je lepšia z technickej aj softvérovej stránky.

Analytička firmy Gartner Carolina Milanesi pre SME tvrdí, že rozhodnutie súdu je ranou pre systém Android od Googlu. „Galaxy Tab 10.1 je zatiaľ najsľubnejšie zariadenie s týmto systémom,“ povedala.

Kým Holandsko o návrhu Apple nerozhodne, Európania si môžu tablet kupovať z tamojších e­shopov. Milenasi však pochybuje, že by sa neoficiálne predával aj po celoeurópskom zákaze. „Pre Samsung by to malo právne dôsledky.“