Socializácia a hacking v Deus Ex: Human Revolution

Už len niekoľko dní nás delí od oficiálneho vydania očakávanej sci-fi akcie s dobrodružnými a RPG prvkami Deus Ex: Human Revolution.

10. aug 2011 o 13:50 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/21581/

Jedným z dôležitých prvkov hrateľnosti je i hacking. Ak sa máte niekam dostať a v ceste vám stoja zamknuté dvere, budú sa dať možno vyhodiť do vzduchu, no potom si môžete byť istí, že zburcujete všetkých naokolo, takže o opatrnom postupe následne ani nesnívajte. Hacking vám umožní nabúrať sa do systémov, dvere si otvoriť alebo vyradiť kamery či strážne veže. Nemenej dôležitou činnosťou je socializácia. Ako sa budete získavať informácie o ostatných osobách, komunikovať s nimi, tak sa k vám budú i správať. Možností je neúrekom, pozrite si video a pochopíte.