Pri pripájaní sa na verejnú Wi-Fi sieť treba byť opatrný

Na svete sú desiatky miliónov spoplatnených alebo bezplatných Wi-Fi hotspotov. Napríklad letiská často ponúkajú bezdrôtové pripojenie zadarmo.

10. aug 2011 o 13:03 TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) -

"Ľudia sa často na letiskách pripájajú na verejné Wi-Fi, aby poslali pár rýchlych e-mailov. Pripoja sa a posielajú, čo však používateľ nemusí vedieť je, že jeho logovacie údaje a prenos dát môže niekto sledovať, po ceste na bezdrôtovej sieti a bez povšimnutia," upozornil výskumník spoločnosti ESET v Severnej Amerike Cameron Camp.

Spozornieť treba podľa neho vtedy, keď užívateľ názov siete nepozná alebo iba pripomína názov oficiálnej siete. Nebezpečné sú hlavne nezabezpečené siete, kde na pripojenie netreba heslo. "Kúzlo je v proxy technológii, ktorá zachytí používateľovu komunikáciu a môže ju uložiť na počítači scammera a až potom ju pošle reálnemu Wi-Fi hotspotu. Pripojenie to môže spomaliť, no keďže sme na preťažené siete zvyknutí, nemusí sa to používateľovi zdať podozrivé," vysvetlil Camp.

Poukázal na tom, že vždy keď si užívateľ pozerá na verejnej bezdrôtovej sieti výpis z banky, nakupuje alebo číta elektronické správy, počítač posiela informácie po sieti, na čo sa sústredia kyber-kriminálnici. Preto odporúča pripájať sa na bankové siete, iba ak sú zabezpečené, teda začínajú s "https".

Ako ukázali prieskumy, ľudia sa najčastejšie pripájajú s prenosnými zariadeniami ako notebook. Nasledujú smartfóny, netboky a tablety. Pri surfovaní cez bezplatné bezdrôtové pripojenie však treba pamatať aj na bezpečnostné hrozby. Medzi tie patrí napríklad Evil twin login interception, kedy hackeri vytvoria sieť, ktorá pripomína legitímny Wi-Fi hotspot, pri pokusoch prihlásiť sa do ich siete získajú prihlasovacie údaje.