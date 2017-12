DVD umiera, zabíja ho internet

Optické disky majú pred sebou posledné roky života.

10. aug 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Spomeniete si, kedy ste naposledy inštalovali program z CD alebo DVD? A ak by ste spočítali čas, ktorý ste za počítačom strávili pozeraním videa, prevážili by filmy na DVD alebo Youtube a stiahnuté filmy?

Optické médiá sa môžu už za niekoľko rokov ocitnúť na mieste, kde sú dnešné diskety či VHS kazety. Pravdepodobne ich pár ešte máte v skrini, ale čoskoro už ich možno nebudete mať na čom spustiť. Mladšie generácie už nerozoznajú, na čo sú dobré.

Apple zabil DVD

Apple je presvedčený, že DVD mechaniku už bežný človek nepotrebuje. Najlacnejší model populárneho MacBooku v júli nahradil modelom Air, ktorý mechaniku nemá. Nepotrebuje ju. Programy si stiahnete z internetového obchodu Apple, ktorý je vstavaný do operačného systému a záložné DVD nahradil USB kľúč.

Hudbu a video si podľa Apple môžete stiahnuť cez iTunes. Zdá sa, že ľudia s Apple súhlasia. Len za prvý štvrťrok tohto roka sa predaje filmových DVD v USA prepadli o pätinu. Hollywoodske štúdiá tvrdia, že slabý štvrťrok majú na svedomí slabé filmové tituly, no ďalšie údaje tomu nenasvedčujú. Za rovnaké obdobie vzrástli tržby služieb, ktoré filmy streamujú cez internet, o tretinu.

Nastupuje internet

Pokles záujmu o DVD zaznamenal aj Google, keď sa pozrel na slová, ktoré ľudia na internete vyhľadávajú. Za posledný rok sa záujem ľudí o streamovacie služby zdvojnásobil, zatiaľ čo záujem vyhľadávania slov súvisiacich s DVD zaznamenal pokles.

S rozširovaním a so zrýchľovaním širokopásmového prístupu na internet prestáva platiť, že DVD sú najjednoduchším spôsobom, ako preniesť veľké množstvo obsahu. Podľa údajov stránky Net Index sa priemerná rýchlosť širokopásmového pripojenia na internet za posledné dva roky zdvojnásobila. Pri priemernej rýchlosti širokopásmového pripojenia na Slovensku by ste obsah jedného DVD stiahli za necelú hodinu a pol. Internetové linky sú už dosť silné na to, aby obsah v DVD kvalite posielali v reálnom čase.

Nie je náhodou, že sa začínajú objavovať služby, ktoré ponúkajú prístup k streamovaným médiám. Služby ako Mubi a Netflix ponúkajú streamované filmy za pár dolárov mesačne (aj keď na Slovensku je pre autorské práva výber obmedzený). Vlastnú videopožičovňu spustil aj populárny server YouTube.

Hľadajú nástupcu

Na webe však chýba univerzálny formát, ktorý by filmy a hudbu z DVD nahradil. Ak si totiž kúpite hudbu či film cez iTunes alebo Amazon, firma sa vás pokúsi udržať vo vlastnom obchode, zatiaľ čo disk by ste mohli darovať, predať alebo odniesť k známemu. S digitálnym obsahom by ste to spravili len ťažko.

Zmeniť to chce konzorcium Digital Entertainment Content Ecosystem (DECE), do ktorého patria napríklad aj Microsoft či štúdio Warner Bros.

Začiatkom roka predstavilo digitálny štandard pre médiá pod názvom UltraViolet. Ten má umožniť, aby ste si digitálne filmy mohli z jedného virtuálneho obchodu preniesť do iného.

Zariadenia podporujúce UlotraViolet, ako napríklad televízie s pripojením na internet či tablety, by sa k obsahu, ktorý by bol naviazaný na on­line účet a uložený na serveroch, mohli jednoducho pripojiť odkiaľkoľvek.

Prvé zariadenia by sa mali na trhu objaviť do konca roka. Je však otázkou, ako štandard obstojí v konkurencii streamovacích služieb, iTunes a nelegálneho sťahovania.

„Myslím, že éra, keď sme mohli zákazníkom nanútiť formáty a štandardy, sa skončila,“ citoval server Cnet zakladateľa stránky MP3.com Michaela Robertsona. „Žijeme vo svete, v ktorom je jedným kliknutím dostupná pirátska verzia, ktorú prehráte na akomkoľvek zariadení. Zákazníci majú priveľa sily,“ dodal Roberts.