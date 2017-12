Život mohol prísť na Zem z kozmu

Vedci po prvý raz potvrdili, že meteority mohli na našu planétu priniesť základné zložky života.

9. aug 2011 o 16:21 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Všetci na našej planéte môžeme byť mimozemšťania. Naznačuje to nový výskum, ktorý budúci týždeň zverejnia v odbornom magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vedci zistili, že ak už sám život na Zem neprišiel z kozmu, prinajmenej jeho stavebné kamene sa vo vesmíre vytvoriť dokázali. A tieto základné zložky dopadajú spolu s meteoritmi na našu planétu. Ak sa tak stalo pred miliardami rokov, práve ony mohli stáť za štartom života aj evolúciou.

V meteoritoch

Vedci už desaťročia špekulujú, či sa život na našej planéte vyvinul sám, alebo sem doputoval z kozmu.

K druhej alternatíve teraz vedú aj nové výsledky z Carnegieho geofyzikálneho laboratória.

Tím Michaela Callahana preskúmal pomocou prístrojov niekoľko meteoritov a zameral sa najmä na hľadanie a analýzu zložiek potrebných na vytvorenie DNA. Práve v nej sa ukrýva kľúčová genetická informácia. Výskumníkov preto obzvlášť zaujali bázy nukleových kyselín a aminokyseliny dôležité pri tvorbe bielkovín.

Pri preskúmaní dvanástich pozostatkov vesmírnych telies takéto zložky objavili. Dokonca v niektorých meteoritoch našli aj také zlúčeniny, ktoré sa na Zemi bežne nevyskytujú.

„Objavenie zložiek nukleových báz, ktoré sa v biochémii našej planéty bežne nevyskytujú, silne podporuje domnienku o mimozemskom pôvode,“ hovorí pre magazín Physorg Jim Cleaves, ktorý sa na výskume podieľal.

„Meteority môžu byť čosi ako súprava náradia, ktorá poskytla základné stavebné kamene pre život na Zemi.“

Moderná analýza

Zložky DNA objavujú vedci v meteoritoch už od 60. rokov. Až dosiaľ si však neboli istí, či nemôže ísť o pozemskú kontamináciu. Nová analýza vďaka spektroskopii to vylúčila.

„Po prvý raz sme mali tri línie dôkazov,“ komentuje zistenia vo vyhlásení NASA Callahan. „Tie nám spolu dávajú istotu, že tieto zložky DNA boli vytvorené vo vesmíre.“