Budú ľudia ešte potrebovať sex?

Ani smrť nemusí byť prekážkou k deťom. Izrael dovolil odobrať vajíčka mŕtvej žene, súd ich však zatiaľ zakázal oplodniť.

10. aug 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

TEL AVIV, BRATISLAVA. Bol by to zvláštny svet. Svet, v ktorom by neplodnosť nebola viac problémom. Nie preto, že by už nejestvovala, ale jednoducho preto, že plodné páry by už samy osebe neboli potrebné.

Bol by to svet, v ktorom by sa spermie aj vajíčka dali vytvoriť umelo či získať z nepohlavných buniek. A bol by to svet, kde by deti mohli mať aj mŕtvi ľudia.

Aj keď to možno znie ako kapitola z románu opisujúceho futuristickú budúcnosť, nie je to pravda. A nie je to ani vízia cudzej spoločnosti, ktorá prišla o svoje morálne zábrany.

Môže to byť dôsledok nových postupov a rozhodnutí, ktoré sa dejú okolo nás. A tieto rozhodnutia umožňujú či raz umožnia mať deti aj ľuďom, ktorí si to dosiaľ nevedeli predstaviť.

V niektorých prípadoch dokonca už nežijú.

Prípad Ayashová Sedemnásťročné dievča zrazilo auto.

Na návrh rodiny a po príkaze súdu jej odobrali vajíčka.

Zamrazia ich.

Raz by sa z nich mohli narodiť deti.

Nové postupy

Umelé oplodnenie na rôznych klinikách je dnes celkom bežný postup. Pokroky v medicínskom výskume však tieto techniky posúvajú na novú úroveň.

Vlastné deti by raz mohli mať napríklad aj muži, ktorých neplodnosť súvisí s nevhodnými spermiami. Alebo ženy, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu vytvoriť vajíčka vhodné na spojenie s mužskou pohlavnou bunkou.

Kľúčom môžu byť embryonálne kmeňové bunky, z ktorých by mohli vzniknúť funkčné gaméty a neskôr aj zygoty, oplodnené vajíčka.

Ešte zásadnejšie etické otázky však vyvoláva špekulácia, či aj mŕtvi ľudia majú právo na svoje deti. Už v minulosti sa objavilo viacero prípadov, keď boli po smrti muža odobraté jeho spermie a použité na oplodnenie.

Teraz sa tak po prvý raz stalo aj v prípade ženy. Aj keď k oplodneniu vajíčok zatiaľ nedošlo.

Vajíčka mŕtvej ženy

Chen Aida Ayashová z Izraela mala sotva sedemnásť, keď ju na ulici zrazilo auto. Napriek snahe lekárov sa ju nepodarilo prebrať z kómy a minulú stredu doktori konštatovali, že mozog mladej ženy už nefunguje a je prakticky mŕtva.

Medzičasom sa však rodina rozhodla, že Aida by sa stále mohla stať matkou. Rozbehla preto petíciu, aby súdy umožnili z tela odobrať pohlavné bunky.

A súd tento týždeň rozhodol, že vajíčka žene možno odobrať spolu s ďalšími orgánmi.

Nemocnica Meir v meste Kfar Saba potvrdila, že zákrok už vykonala.

„Nevieme, prečo sa rodičia takto rozhodli,“ komentovala pre denník Guardian zákrok hovorkyňa nemocnice Maayan Maorová. „Dostali sme iba súdny príkaz a vykonali procedúru.“

Teoreticky teraz jestvuje možnosť, že deti mladej ženy sa raz môžu narodiť. Rodina dokonca už požiadala vajíčka oplodniť, pretože embryá majú po zamrazení väčšiu šancu na prežitie než samotné vajíčka.

To súd predbežne zamietol, príbuzní musia preukázať, že dievča deti chcelo.

Deti bez sexu

„Ak to rodina dokáže, nevidím dôvod, prečo by to súd neumožnil,“ tvrdí právnička Irit Rosenblumová, ktorá založila organizáciu podporujúcu práva rodín.

Ayashovej prípad je precedens. Už teraz sa ozvalo viacero rodín, ktoré by podobný postup chceli využiť.

V kombinácii s novými výskumami by raz mohla nastať situácia, že deti by mal ktokoľvek. A ani by nemusel byť živý či potrebovať k tomu sex.