Hitman: Absolution - elegantný zabijak

Dánsky vývojársky tím IO Interactive sa pred viac než desiatimi rokmi dostal do širokého podvedomia hráčov svojim simulátorom nájomného vraha.

9. aug 2011 o 16:30 Ján Kordoš

Hitman: Codename 47 pôsobil v roku 2000 ako také menšie zjavenie na scéne akčných hier: už nešlo len o to, aby sa hráč v koži holohlavého elegána s tetovaním na temene prestrieľal na koniec úrovne, ale skôr opačne. Jasná úloha, sloboda v riešení, kde ten najlepšie hodnotený postup bol ten najtichší. Už bolo zrazu zábavné i prehliadnuť si najprv miesto činu, snažiť sa jednať nenápadne, zabíjať len v najnutnejších prípadoch. Elegantný zabijak.

Pokračovania sériu chvalabohu nezabili, aj keď mierny odklon možno starší hráči spozorovali, nikdy to nebolo na škodu až v takej miere, aby sme znechutene odtiahli ruky z dôvodu marketingového balastu. To, že na najnovší diel Hitmana sme museli čakať tak dlho, nebol ani tak problém iných projektov IO Interactive (séria Kane and Lynch, Mini Ninjas), ale skôr otázky, kam sa môže ešte 47-čka posunúť ďalej, aby to nebolo opakovanie už nie raz videného. Film bol skôr šliapnutím do psieho e-e. Stopercentne posúdiť ešte výsledok nevieme, menšie ústupky a premenou Hitman prejde, avšak vracia sa v podobe, v ktorej je jeho oblek stále rovnako elegantný a zároveň príťažlivý.

Hneď na začiatku treba zdôrazniť, že nový Hitman: Absolution bude omnoho viac filmovejší, výpravnejší, príbehovo bohatší. Tentoraz sa totiž náš nájomný vrah zaplietol do nebezpečnej hry a miesto toho, aby bol on tým, ktorý si pripraví plán podľa zákazky, sa stáva sám lovenou zverou. Znamená to, že jednotlivé úrovne budú síce výrazne lineárnejšie, úplne otvorené prostredie sa zrejme stane minulosťou, no zároveň sa Hitman na úteku bude môcť preplížiť okolo podozrivých osôb i bez streľby rôznymi spôsobmi. Ukrývanie sa za prekážkami, sledovanie pohybu osôb, ich tichá likvidácia nás čaká i tentoraz, no pôsobí to omnoho dynamickejšie. Hitman navyše bude môcť efektívnejšie využívať svoje prostredie, takže pre neho nie je žiadnym problémom vyliezť na niektoré stĺpy, rúčkovať po lanách a podobne.

Tieto novinky nespravia z Hitmana Uncharted, hoci niektoré zjednodušenia v hrateľnosti badať, bezhlavým strieľaním sa ďaleko nedostanete. Prostredie nebude už len okatou kulisou, väčšinu objektov môže Hitman vďaka novému Glacier enginu použiť ako zbraň, neprídeme o prezliekanie sa do iných šiat, avšak ani to niekedy nemusí pred odhalením stačiť. Streľbe sa možno nie vždy vyhneme, avšak hra nás bude odmeňovať za tichý pohyb úrovňou. Jedinou potvrdenou lokáciou bolo Chicago, v ktorom navštívime knižnicu. Hitman: Absolution tentoraz nebude obsahovať žiadnu mapu, kde by sme videli nepriateľov. Miesto toho sa hlavný hrdina môže orientovať iným spôsobom. Aktivovanie tzv. Instinct Mode umožní Hitmanovi vidieť postavy i cez steny, obrysy nepriateľov a dôležité predmety v jeho okolí. Niečo podobné sme mali možnosť vidieť napríklad v Batman: Arkham Asylum, neberieme to ako cheatovanie, lež odmenu, pomocníka.

Manuálne ukladanie pozície je podľa vzoru modernej doby vypustené, hra sa bude ukladať na checkpointoch sama. Po vzore Red Dead Redemption pribudne systém tag and kill s označením protivníkov a ich efektné zneškodnenie za odmenu pri predošlom a tichom zabíjaní. Jesper Kyd, dlhoročný skladateľ hudby pre sériu je nahradený dvojicou Peter Kyed a Peter Peter. Ako to všetko napokon dopadne uvidíme až v priebehu budúceho roku. Istotou je, že sa z Hitmana nestane strieľačka, kde plešatý panák pobehuje a strieľa po naklonovaných protivníkoch. Tichý postup, efektné zabíjanie zozadu, v tichosti, bez spozorovania - a možno sa dočkáme i rozkošnej struny z klavíru.