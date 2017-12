Do konca roka bude podľa Gartneru Windows 7 na 42 % počítačov

Celosvetovo najrozšírenejším operačným systémom bude v tomto roku Windows 7, ktorý by mal byť do konca roku nainštalovaný na 42 % všetkých počítačov.

9. aug 2011 o 14:09 SITA

Ako ďalej vyplýva z odhadov analytickej spoločnosti Gartner, až 94 % nových počítačov bude v aktuálnom roku vybavených práve systémom Windows 7.

"Vlaňajšie a tohtoročné výrazné navýšenie rozpočtov IT oddelení vo firmách urýchľuje rozšírenie systému Windows 7 na firemných trhoch v Spojených štátoch a v regióne Ázie a Pacifiku, kde od štvrtého kvartálu 2010 prebieha masívna migrácia na tento operačný systém,“ uviedla vedúca výskumu spoločnosti Gartner Annette Jump. "Na druhej strane ekonomická neistota v západnej Európe, politická nestabilita v niektorých krajinách Blízkeho Východu a v Afrike a spomalenie hospodárskeho rastu po zemetrasení v Japonsku v týchto častiach sveta spomaľuje rozširovanie Windows 7," myslí si Jump.

Analytici spoločnosti Gartner však predpokladajú, že Windows 7 bude poslednou verziou operačného systému z dielne Microsoftu, ktorá bude plošne nasadzovaná vo firmách. V nasledujúcich piatich rokoch sa pozornosť spoločností podľa Gartneru presunie k možnostiam, ktoré im ponúka vizualizácia a cloudové riešenia. "Do konca roku 2011 sa počet nových počítačov vybavených systémom Windows 7 celosvetovo vyšplhá na 635 mil. Mnoho organizácií plánovalo v období posledných 12 až 18 mesiacov nasadenie tohto systému a v súčasnosti rýchlo napredujú vo svojom zámere," dodala Jump.

Z ostatných operačných systémov by mal do konca tohto roku dosiahnuť Mac OS od spoločnosti Apple 4,5-percentný podiel na globálnom trhu s počítačmi, pričom v roku 2015 by mal vzrásť na 5,2 %. Linux by mal v horizonte najbližších piatich rokov zaznamenať globálny podiel na úrovni 2 %, pričom jeho rast brzdia predovšetkým vysoké náklady, ktoré si vyžaduje prechod z Windowsu na Linux.

Voľne dostupnému operačnému systému sa podľa spoločnosti Gartner nebude dariť ani v spotrebiteľskom segmente, kde by mal celosvetovo bežať na menej ako 1 %. Trend inštalovania Linuxu na netbooky bol podľa spoločnosti len krátkodobý a v súčasnosti sa využíva už len pri niekoľkých typoch. Nové operačné systémy ako Chrome OS, Android alebo webOS nezískajú podľa spoločnosti Gartner významnejší podiel na trhu.