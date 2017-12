ASUS Eee Note EA800 – dokonalá učebná pomôcka?

Nie je to čítačka elektronických kníh a nie je to ani tablet. Z obidvoch zariadení si berie množstvo funkcií a kombinuje ich do výsledku v podobe multifunkčného poznámkového bloku.

9. aug 2011 o 16:19 Matúš Paculík

Nie je to čítačka elektronických kníh a nie je to ani tablet. Z obidvoch zariadení si berie množstvo funkcií a kombinuje ich do výsledku v podobe multifunkčného poznámkového bloku.



Poznámkový blok je neoddeliteľnou súčasťou študentov, novinárov, či biznismenov už po mnohé desaťročia. Táto klasická kombinácia papiera a pera nás v najbližšej dobe určite neopustí, aj keď tu máme jej novú, čisto digitálnu náhradu v podobe novinky ASUS Eee Note.

Ukážková konštrukcia

Aj keď je prístroj dodávaný s pevným obalom, tak výrobca nepodcenil konštrukciu. Základom je 1 mm hrubý plášť z brúseného hliníka, prinášajúci vysokú pevnosť a celkovo dobrý pocit zo spracovania. Prístroj je skutočne pevný, neprehýba sa ani pri vyvinutí väčšieho tlaku, a jednotlivé diely k sebe presne pasujú.

ASUS Eee Note EA800

Hodnotenie: 8,5



+ Kvalitné prevedenie, ako učebná pomôcka vynikajúce

- Ovládanie len pomocou stylusu, malý kontrast



Kvalitné prevedenie, ako učebná pomôcka vynikajúceOvládanie len pomocou stylusu, malý kontrast Procesor: Marvell ARM 624 MHz

RAM: 256 MB

Displej: 8” 1024×768, LCD, 64-stupňov šedej farby

Dotyková technológia: Wacom, 2450 DPI

Pamäť: 4 GB (užívateľsky dostupných 2,8 GB)

Wi-Fi, micro USB, Micro SD

Batéria: 3700 mAh, výdrž až 13,5 hodiny

Rozmery: 22,4×13,9×1,1 cm

Hmotnosť: 520 g

Operačný systém: Linux

Zapožičal: Agem, www.agem.sk

Cena: 205 €

Hlavným prvkom je displej, ktorému sa venujeme v samostatnej časti. Pod ním sa nachádza celkovo osem dotykových tlačidiel, ktoré môžete podľa potreby vypnúť. Využiť môžete aj možnosť ich automatického deaktivovania, čo sa hodí hlavne pri písaní. Tu by ste totiž mohli nechtiac rukou spustiť neželanú funkciu, či prísť aj o časť svojej práce.

Spodná časť prístroja obsahuje tlačidlo zapnutia prístroja (bliká keď je zariadenie v prevádzke), reproduktor, micro USB konektor, výstup na slúchadlá, slot pre micro SD kartu a zapustené tlačidlo pre resetovanie systému. Zadná strana obsahuje len snímač fotoaparátu, pri ktorom by ste blesk (či skôr osvetľovaciu diódu) hľadali márne.

Aj napriek prítomnosti hliníkovej konštrukcie hmotnosť len mierne prevyšuje hranicu 500 g. Kabelku či príručnú tašku moc nezaťaží, takže sa môže stať vašim neustálym spoločníkom pri práci v teréne, na služobných cestách, alebo aj počas vyučovania a na prednáškach.

Displej je základ

Dotykové ovládanie je alfou a omegou pre digitálny poznámkový blok a preto tu nenájdeme riešenie z bežných tabletov a chytrých telefónov. Použitú technológiu typu Wacom poznáme skôr z pôvodných tabletov (zariadenia určené na ovládanie systému perom, bez displejov), na ktoré mnohí užívatelia stále nedajú dopustiť.

S tým prichádza aj možnosť ovládania jedine dodávaným stylusom, ktorý si treba strážiť ako oko v hlave. Ak to bude vaše prvé stretnutie s Wacom technológiou, tak budete pravdepodobne prekvapení zo snímania polohy v troch smeroch – okrem osy x a y dokáže zaznamenať priblíženie stylusu a až 256 úrovní tlaku.

Absencia dotykového ovládania prstom znamená aj nemožnosť aktívneho používania softvérovej klávesnice. Nereagovanie na dotyk umožňuje opretie ruky o displej, rovnako ako pri písaní na papieri.

Na začiatok vám odporúčame prejsť kalibráciou dotykového ovládania. Pero tu ale držte presne v takej pozícii, v akej s ním budete najčastejšie písať. Jeho sklon má určitý vplyv na výslednú presnosť aj kvôli tomu, že samotný displej je približne milimeter pod dotykovou plochou.

Pre niekoho je prekvapením použitie len čiernobieleho displeja bez podsvietenia. Podporuje síce zobrazenie až 64 odtieňov šedej farby, čo ale pre publikum rozmaznané AMOLED technológiou môže pôsobiť ako návrat do minulého tisícročia. Model s farebným displejom je vo vývoji, tento rok sa ho ale pravdepodobne ešte nedočkáme.

ASUS Eee Note nepoužíva technológiu E-Ink známu z čítačiek elektronických kníh, ale staré monochromatické LCD. Pri uhlopriečke 8“ poskytuje rozlíšenie 1024×768 bodov veľmi jemný raster, vhodný na zobrazenie perom písaných poznámok.

Výrobca pri pozadí použil tmavšie pozadie, čo má za následok stratu kontrastu. Displej je dobre čitateľný len pri silnejšom osvetlení, v šere sa po chvíli začnú oči unavovať. V domácich podmienkach by to problém byť nemal, počas prezentácie v miestnosti so stlmenými svetlami ale toho veľa neuvidíte.

Mohlo to byť rýchlejšie

Na základe hardvérových parametrov a prítomnosti operačného systému s Linuxovým jadrom by sme očakávali rýchle reakcie systému. Výsledok je ale totožný s čítačkami elektronických kníh, ktoré boli v začiatkoch typické veľmi pomalými reakciami.

Pri 624 MHz procesore jednoducho očakávame adekvátnu odozvu, na ktorú sme zvyknutí z tabletov a smartfónov. Spúšťanie jednotlivých aplikácií zo základného menu nie je okamžité, dokonca aj vstup do nastavení chvíľu trvá. Po spustení už daná aplikácia funguje úplne plynulo.

Pochopili by sme to pri otvorenom systéme, kde máme možnosť inštalácie ďalších aplikácií. ASUS Eee Note je ale v podstate uzatvorený systém, pre ktorý boli (prípadne mali byť) jednotlivé aplikácie písané na mieru. Navyše podľa veľkosti ich zdrojových súborov by pravdepodobne stačilo zväčšiť operačnú pamäť len nepatrne a pocit z práce mohol byť výrazne lepší.

Softvérová výbava

ASUS Eee Note nie je zariadenie len na robenie poznámok. Prítomné tu je množstvo doplnkových aplikácií, výrazne rozširujúcich funkčnosť. Poznámky si môžete nielen zapisovať, ale napríklad aj odfotiť. Kvalita snímok je len priemerná a pri fotení v horších svetelných podmienkach je jasne viditeľný šum. Ten ale zaregistrujete len pri prezeraní v počítači, keďže na displeji zariadenia v šere neuvidíte skoro nič a fotiť musíte takpovediac naslepo.

Pomocou integrovaného mikrofónu je možné nahrávať zvukový záznam, čo môžete oceniť hlavne na prednáškach. Citlivosť mikrofónu nie je práve najlepšia a je preto vhodné byť čo najbližšie k prednášajúcemu.

Hlavná aplikácia na prácu s poznámkami je rovnako ako celý systém spracovaná prehľadne. K dispozícii je len niekoľko základných nastavení – od hrúbky pera cez odtieň šedej až po veľkosť mazania. Na prvý pohľad chudobné nastavenia ale plne postačujú pre bežné robenie poznámok.

Dôležitou súčasťou pre študentov a cestovateľov je čítačka elektronických kníh. Podporované sú síce len ePub, PDF a obrázkové formáty, avšak pomocou dodávanej aplikácie si môžete pohodlne skonvertovať aj vaše dokumenty formátu MS Office. V knihách si môžete zapisovať svoje vlastné poznámky, či zvýrazňovať určité časti textu.

Prístroj je vybavený technológiou Wi-Fi pre bezdrôtovú komunikáciu a tak nie je prekvapením prítomnosť webového prehliadača. Spracovaný je veľmi dobre, pričom drvivú väčšinu stránok zvládne zobraziť bez chýb a bohužiaľ aj bez Flash prvkov. Kvôli menšej veľkosti operačnej pamäte je načítavanie zložitejších stránok pomalé a tak túto funkciu môžeme považovať len za doplnkovú.

ASUS poskytuje k zariadeniu Windows aplikáciu určenú pre synchronizovanie a zálohovanie dát. Svoje poznámky si môžete jednoducho previesť do počítača pomocou USB kábla, prípadne použijete svoj Evernote alebo Adobe účet.

Nájde svoje využitie?

Digitálny poznámkový blok je vo svojej podstate vynikajúci nápad, ktorý by mohol osloviť široké spektrum záujemcov aj napriek jeho čiastočnej obmedzenosti. Problémom je ale rozšírenie tabletov, na základe ktorých môžu byť užívatelia prekvapení z monochromatického displeja a ovládania nepodporujúceho dotyky prstov.

ASUS Eee Note je ako digitálny poznámkový blok zaujímavou náhradou za papier a pero. Ponúka vysokú kvalitu spracovania, pekný dizajn a dobre navrhnuté užívateľské rozhranie. Do budúcna musí ale výrobca popracovať hlavne na samotnom displeji, ktorý má veľmi slabý kontrast a je ťažko čitateľný v šere. Taktiež reakcie prístroja neboli presne podľa našich predstáv a neodpovedali použitému hardvéru.

Výdrž na jedno nabitie postačuje na vyše 13 hodím prevádzky pri vypnutej technológii Wi-Fi, po jej zapnutí sa skráti na približne 10 hodín. Po pripojení k počítaču je možné využívať prístroj aj ako klasický Wacom tablet, pomocou ktorého môžete s perom ovládať systém vrátane aplikácie.